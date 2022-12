Messi le gana a Cristiano en la cancha y en las redes: el histórico récord que está por romper tras el Mundial

Lionel Messi acaba de ganar el Mundial y para muchos este galardón es suficiente como para ser considerado el mejor de todos los tiempos, por delante de leyendas como Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff o su rival de toda la vida Cristiano Ronaldo.

Y justamente a Ronaldo también lo superó en otra cuestión en las últimas horas: se volvió poseedor de la segunda publicación con más "Me Gusta" en todo Instagram y va en camino a conseguir el primer lugar .

El crack rosarino publicó recientemente en la red social una foto con la Copa del Mundo en sus manos que tiene hasta el momento casi 50 millones de likes y más de 1,4 millones de comentarios.

la rivalidad en redes de Messi y cristiano

Este logró de Messi parece golpear a CR7 en un lugar donde tenía hasta el momento el dominio total, ya que el astro luso es la persona con más seguidores en redes sociales actualmente .

En total, el futbolista portugués cuenta con 519 millones de seguidores en Instagram, lo que son 119 millones más que los que tiene la Pulga actualmente -aunque está ganando tracción poco a poco- .

Pero ahora Lionel superó a El Bicho con su publicación del Mundial, mientras que está a solo 6 millones de pasar a World Record Egg, una cuenta que se viralizó en 2019 al intentar conseguir el post más likeado de la red social (y que lo logró con 56 millones de "Me Gusta").

La publicación viral de Lionel cuenta además con un emotivo mensaje al pueblo argentino. "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comienza el texto.