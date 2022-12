El Gobierno ofreció el balcón de la Rosada a la Selección para los festejos: ¿qué hará Alberto Fernández?

Mientras que el equipo campeón del mundo viaja a la Argentina para sumarse a los festejos por la copa Mundial, el Gobierno le ofreció al plantel el balcón de la Casa Rosada al equipo de Lionel Messi sin la presencia del Presidente Alberto Fernández y con un megaoperativo de seguridad establecido para garantizar la tranquilidad de los jugadores.

El ofrecimiento se lo hizo el Gobierno a las autoridades de la AFA y el plantel de fútbol aunque por el momento no hay confirmación alguna de parte de la Selección.

El Gobierno tiene preparado un megaoperativo de seguridad en caso de que los jugadores de la Selección argentina decidan visitar la Casa Rosada tras haber conseguido la Copa del Mundo en Qatar.



"Le ofrecimos a la Selección la posibilidad de hacer los festejos en la Casa Rosada como ocurrió en 1986, donde saldría al balcón solo el plantel y nadie más", expresó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández al analizar los siguientes pasos a seguir por parte del Gobierno ante la inminente llegada de la selección campeona.

De esta manera, el Gobierno confirmó que la decisión del Presidente Alberto Fernández es recibir en la Casa Rosada a todo el equipo liderado por Lionel Messi , saludarlos en su despacho pero no tiene intenciones de salir con ellos al balcón para saludar a la gente. Ese espacio quedaría resguardado sólo para la Selección.

Este es el esquema inicial que se trabaja en la Casa Rosada por estas horas y que se comunicó oficialmente al plantel que está viajando a Buenos Aires y llegará a las 3 de la madrugada de mañana aproximadamente.



No obstante, en el Gobierno dijeron a El Cronista que aún no hay confirmación oficial de lo que hará la Selección y si está contemplado que el equipo haya definido ir a la Casa Rosada para sumarse a los festejos por la Copa del mundo.

El ministro Aníbal Fernández destacó también que "se hará lo que ellos (por el equipo) tengan vocación de hacer. Nosotros les daremos las mejores condiciones para que el equipo se traslade al lugar que elijan con las condiciones de seguridad necesarias".

El Gobierno confirmó que la decisión del Presidente Alberto Fernández es recibir en la Casa Rosada a todo el equipo liderado por Lionel Messi y solo saludarlos en su despacho





ASUETO ADMINISTRATIVO

A la vez, el ministro de Seguridad confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de que mañana se decrete un asueto administrativo para facilitar el traslado de la gente a los lugares de los festejos con la Selección.

En el entorno de Alberto Fernández dijeron también que hay un gran operativo de seguridad en marcha coordinado por la Casa Militar y la Policía Federal para el caso de que los campeones mundiales quieran acceder al tradicional balcón para saludar al pueblo argentino en la Casa Rosada.

Todo esto se está debatiendo en estas horas por parte del Gobierno con representantes del cuerpo técnico y autoridades de la AFA. En el caso de la llegada de los jugadores a Ezeiza para trasladarse al predio de la AFA se contempla un operativo de seguridad entre la Policía Federal y la policía bonaerense.