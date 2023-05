Mercado Libre busca empleados: qué puestos quiere cubrir y cómo mandar el CV

En el primer trimestre de 2023, Mercado Libre facturó u$s 2763 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 38% . Al mismo tiempo, registró una ganancia neta en el periodo de u$s 201 millones, tres veces superior al beneficio de u$s 65 millones que había alcanzado entre enero y marzo de 2022.

En un momento de franco crecimiento para la empresa, el líder del comercio electrónico en el país busca empleados para potenciar varias de sus operaciones.

Las postulaciones están abiertas y solo hace falta conocer cuáles son los requisitos para cada puesto.

Qué puestos busca Mercado Libre y cómo postularse

Estas son algunas de las posiciones que busca cubrir Mercado Libre.

Especialista en marketing - Mercado Pago

Requisitos:

Tener cinco años de experiencia desarrollada en posiciones similares.

desarrollada en posiciones similares. Poseer experiencia de trabajo en gestión de marca .

. Contar con experiencia en localización de planes de marketing globales.

de de globales. Tener experiencia en creación e implementación de campañas 360ª .

e implementación de . Poseer experiencia en creación de contenido con agencias, es deseable.

Analista de Transporte - Mercado Envíos

Requisitos:

Ser estudiante o profesional de Ingeniería Industrial , Administración de Empresas o carreras afines.

o profesional de , o carreras afines. Poseer experiencia en áreas de ruteo, tráfico o planificación logística.

en áreas de ruteo, tráfico o planificación logística. Contar con conocimientos de Excel avanzado y de SQL .

avanzado y de . Tener disponibilidad para trabajar de forma presencial en Valentín Alsina de lunes a sábados.

Analista de datos para prevención de fraude en pagos digitales

Requisitos:

Tener formación en Ingeniería , Economía , Ciencias Actuariales o carreras afines.

, , o carreras afines. Se valorará contar con conocimiento en SQL y Excel .

y . Poseer experiencia en Python, R u otras herramientas de explotación y análisis de datos, es deseable.

Para presentar el CV y postularse, hay que seguir unos simples pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Mercado Libre .

. Seleccionar el botón "Ver oportunidades" y utilizar el buscador para filtrar por ubicación o puesto laboral.

y utilizar el buscador para filtrar por ubicación o puesto laboral. Elegir el puesto al que se quiera aplicar .

. Hacer clic en el botón "Postularse" .

. Completar el formulario con el CV y datos personales.