Probamos la Xiaomi Pad 6, una tablet que eleva la vara en desempeño e imagen

La Xiaomi Pad 6 es una tablet con sistema Android que llegó al mercado argentino muy recientemente, con un anuncio oficial de la marca a fines de febrero. Se trata de un equipo con el que claramente busca elevar la vara en cuanto a prestaciones y calidad percibida, además de brindar versatilidad para múltiples situaciones de uso.

De apariencia sobria y moderna, delgada y con carcasa metálica, la tablet de Xiaomi tiene una amplia pantalla de 11 pulgadas, lo que es una buena motivación para, en casa, dejar de lado el smartphone. Se ve genial debido a su alta definición, que logra gracias a una resolución de 2880 x 1800 píxeles (densidad de 309 ppp).

Un punto interesante es que el display es capaz de llegar a una frecuencia de actualización de 144 Hz (tiene 7 niveles), lo que agrega fluidez a juegos y a la reproducción de videos grabados a altas tasas de cuadros por segundo.

La tablet es compatible con HDR10, lo que implica una profundidad de color extendida, y un brillo máximo de 550 nits, lo que resulta más que suficiente para la mayoría de las situaciones de uso en interiores. En la práctica, brinda una imagen muy definida, colorida y que puede resultar asombrosa cuando se visualizan videos HDR en altas resoluciones.

Algo que también llama la atención es la profundidad de sonido que logran sus cuatro parlantes, que incluso llegan a reproducir detalles de sonidos graves a los que no llegan celulares o tablets de gamas más bajas. No es un festival de bajos, no, pero permite disfrutar de una película o juego con un audio aceptable.

No obstante, en este apartado se lamenta -al menos, lo harán los de la "vieja escuela"- que no tenga salida de 3,5 mm para auriculares, por lo que para este menester se deberá depender de la conexión Bluetooth.

La Xiaomi Pad 6 está disponible en varios colores de carcasa.

La Xiaomi Pad 6, por dentro

Que una tablet sea potente es fundamental para su utilización sea ágil y agradable. En este sentido, Xiaomi apostó por el microprocesador Qualcomm Snapdragon 870, que posee 8 núcleos y e integra la acelera gráfica Adreno 650.

El Snapdragon 870 puede llegar a los 3,2 GHz en su núcleo más rápido y brinda una experiencia satisfactoria, incluso en juegos como Call of Duty: Warzone o Asphalt 9.

Por otra parte, en cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento, Xiaomi plantea un dilema a los usuarios, dado que se ofrece en dos configuraciones. La primera tiene 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, con un costo al día de hoy de $ 995.900 en la página oficial de la marca en la Argentina.

La segunda opción, más potente, ofrece 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno a un precio de $ 1.149.900. Este modelo no será notablemente más rápido que de 6 GB, dado que el microprocesador es el mismo. Sin embargo, brinda la seguridad de, a futuro, poder utilizar aplicaciones más pesadas -que requieran ese extra de memoria- y una buena cantidad de espacio de almacenamiento veloz. En este sentido, eleva la vara respecto de opciones más económicas o que rondan el mismo precio.

Muy delgada y fácil de sostener, la Xiaomi PAd 6 pesa 490 gramos.

Para quienes gustan de comparar sus equipos con estas novedades, es interesante señalar que el resultado del benchmark Geekbench 6 para esta tablet es de 3.555 puntos. En tanto, según el software Antutu, el almacenamiento interno brinda una velocidad de lectura secuencial de 1.710 MB/s y de escritura de 797 MB/s.

Batería para rato

Al tener una pantalla grande con mucho brillo, era esencial que Xiaomi integrara una batería aguantadora en la Pad 6. Y así lo hizo, dado que tiene una enorme capacidad de 8.840 mAh (supera a muchas otras tablets que ofrecen entre 5.000 mAh y 7.040 mAh).

Esto se traduce, según especifica Xiaomi, en 16 horas de reproducción continua de video, 23 horas de lectura o 65 horas de música. En la realidad, que consiste en usos variados y no continuos, la energía de la tablet es más que suficiente para un día de uso intenso o un par de utilización frecuente.

Algo positivo es que trae un cargador rápido de 33 W que permite aplicar una carga total alrededor de una hora y media.

Por último, las cámaras que integra cumplen su cometido, aunque no sorprenden por la cantidad de megapíxeles. La trasera es de 13 MP y permite grabar video a 1080p y 30 fps o 720p a 60 fps. Brinda una muy buena calidad de imagen cuando es correctamente enfocada.

En tanto, la cámara frontal es de 8 MP y puede registrar videos a 1080p y 30 fps. Suficiente para hacer videollamadas con buena imagen.

A fin de cuentas, la Xiaomi Pad 6 es una opción atractiva para quien busque una tablet muy capaz y esté dispuesto a invertir alrededor de 1 millón de pesos. La buena cantidad memoria RAM y almacenamiento (en sus dos versiones), un procesador que ya no es de vanguardia pero cumple muy bien, una pantalla muy agradable de usar y una batería duradera son puntos fuertes a tener en cuenta.

- Por Adrián Mansilla