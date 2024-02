Ley Ómnibus: se canceló el impuesto que aplicaba para millones de argentinos

A modo de avanzar en la aprobación de la ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" -más conocida como Ley Ómnibus-, el Gobierno reculó sobre una cláusula que ofrecía beneficios fiscales para quienes blanquearan monedas digitales adquiridas o mantenidas en el extranjero, así como otros activos como bienes raíces, propiedades personales, acciones y valores.

El apartado eliminado se encontraba en una sección sobre la "regularización de activos" y permitía declarar la propiedad de criptomonedas previamente no declaradas, pagando un 0% por los primeros u$s 100.000 y hasta un 15% por los no declarados restantes.

Según trascendió, los funcionarios dejaron de lado la discusión sobre la repatriación de activos para facilitar el avance legislativo del megaproyecto, enfocándose en las áreas de la ley que tienen mayor consenso en el Congreso. A continuación, todos los detalles.

Ley Ómnibus de Javier Milei: en qué quedó el blanqueo cripto

La cláusula proponía una alícuota de entre 5 y el 15%.

En su versión anterior, el régimen de "regularización de activos" de la Ley Ómnibus delineaba un impuesto del 5% sobre todos los activos, declarados para fines de marzo de 2024, del 10% a partir de abril y hasta finales de junio de 2024, y del 15% a partir de julio y hasta finales de septiembre.

Dicha cláusula representaba un beneficio fiscal que, como factor novedoso, aplicaba para los poseedores de criptomonedas depositadas en exchanges internacionales o plataformas fuera de Argentina, y que nunca antes habían declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Cabe mencionar que, según mediciones de consultoras privadas, los argentinos tienen más de u$s 100.000 millones en forma de monedas digitales sin declarar ante el fisco.