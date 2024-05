Las extrañas luces que se verán en el cielo de Buenos Aires esta noche: de qué se trata y a qué hora será este evento

Esta noche habrá un fenómeno espacial imperdible en toda la Ciudad de Buenos Aires. Los especialistas en Astronomía destacan que toda la Capital se llenará de luces y el evento también se hará visible en otras provincias de Argentina de noche con un horario central.



Uno de los principales atractivos para los fanáticos del cielo son los sucesos astronómicos. Pese a que los satélites y cuerpos celestes naturales tienen gran influencia para la Astrología, en este caso se trata de un hecho muy relevante tanto para la Ciencia como los amantes de la estética celestial.

¿A qué hora es el imperdible fenómeno estelar que brillará en el cielo de Buenos Aires?

La empresa de Elon Musk, Space X, suele realizar danzas de satélites por toda la bóveda celeste, ya que estas aeronaves no tripuladas se deben reposicionar para aportar nuevas informaciones. En este caso, Starlink realizará un nuevo desfile sobre la Ciudad.

El imperdible fenómeno espacial se hará visible en gran parte de la Argentina desde el noroeste a la altura de San Juan hasta atravesar la zona céntrica del país y luego despedirse por Buenos Aires para desembocar en el Océano Atlántico.

El horario pico del evento será entre las 19:23 y 19:26 de la noche con su punto culmine en las 19:25 horas, es decir que habrá apenas 3 minutos para ver con detenimiento el cielo desde la Capital.

Los satélites de Starlink forman un tren de luces en el espacio al pasar alineados-

¿Cómo ver y fotografía con detalles el desfile de satélite de Starlink?

Pese a que siempre se recomienda utilizar un equipo especial para observar estos fenómenos, en este caso, si se utiliza un telescopio o binoculares de larga distancia, se puede perder la magia de la línea blanca similar o a los OVNIs que parecen verse en el cielo. Por eso, lo ideal es observarlo a simple vista.

Además, no se necesita proteger la vista, ya que al tratarse de aeronaves no tripuladas no generan ningún daño a la Salud. Sin embargo, es un evento digno para tomar una imagen.

Por eso, se recomienda seguir estos consejos del fotógrafo especialista Antoni Cladera aconsejó sobre las distintas técnicas para obtener las tomas más nítidas del evento:

El primer consejo es sacar varias fotos en el momento para después realizar un montaje. El especialista recomienda "pasarse toda la noche fotografiando". Otra técnica es apuntar a la imagen principal y tomar una foto con el encuadre deseado en el momento preciso en que más brilla. El tercero punto es usar la creatividad para editar con iluminación y filtros. Otro de los consejos del especialista se asocia a agrandar la imagen: "Para capturar una mayor cantidad de objetos, usa la distancia focal más corta posible (gran angular). Cuanto más cielo incluyas en el encuadre, mayor será la probabilidad de capturar satélites". Cladera cierra con una idea sobre el protagonismo: "No olvides incluir un sujeto interesante en primer plano. Vincular lo que está pasando en el cielo con un primer potente plano hará que tu imagen brille".

¿Qué es el tren de satélites Starlink?

La empresa Space X de Elon Musk suele enviar un número de satélites en cada lanzamiento que viajan a la misma altitud y velocidad. Estas naves orbitan la Tierra en un grupo desde su inicio y toman la forma de un "tren", según el sitio especializado StarWalk.

Las aeronaves de Starlink aparecen como un "tren de luces" durante varios días después del lanzamiento y se vuelven fáciles de observar a simple vista. Luego, la estela desaparecerá a medida que cada uno avance hacia la órbita donde realizan sus operaciones y se vuelven difíciles de distinguir.