Según la información difundida sobre la alianza, FIFA tomó una decisión clave para modernizar la experiencia de sus aficionados al seleccionar a Globant, una empresa tecnológica de renombre, para implementar un ecosistema digital que integre prácticas de inteligencia artificial.

Este esfuerzo apunta a transformar cómo los aficionados interactúan con el fútbol a nivel global, generando un compromiso más profundo y personalizado con el deporte. La iniciativa valida una tendencia emergente en la industria del deporte, donde la digitalización y el uso de la inteligencia artificial son cruciales para satisfacer las expectativas cambiantes de los seguidores.

Un ecosistema digital para la experiencia del aficionado

La colaboración entre FIFA y Globant girará en torno a los AI Pods, un modelo innovador de suscripción mensual que permite acceder a servicios avanzados de desarrollo de software, diseño y pruebas, impulsados por inteligencia artificial. Estos AI Pods están diseñados para ofrecer soluciones más agiles y escalables, con reducción de costos y optimización del tiempo de producción, lo que representa un cambio significativo respecto al modelo tradicional basado en “horas-hombre”.

La fuerza de los AI Pods radica en su capacidad de aprender y adaptarse mediante la recopilación de datos en tiempo real, lo que generará experiencias únicas para cada aficionado. Esta tecnología no solo mejora la eficiencia en la entrega de contenido, sino que también aprenderá de las interacciones, personalizando el compromiso de los usuarios según sus preferencias individuales a lo largo del año.

Beneficios concretos para los aficionados al fútbol

De acuerdo con esa misma información, entre las novedades más destacadas que se implementarán está la creación de un sistema de identificación unificada de los aficionados, conocido como FIFA ID. Esta herramienta permitirá a la organización reconocer y comunicar distintas experiencias a través de todas sus plataformas digitales, ya sea que los aficionados sigan los partidos desde casa o estén presentes en el estadio. Además, el sitio web FIFA.com evolucionará hacia un centro de contenido personalizado, mejorando la relevancia de la información que reciben los usuarios.

Para FIFA, esta transformación marca el fin de la era del “aficionado anónimo”. Al consolidar datos propios y robustecer la identidad digital, la organización espera obtener un mayor conocimiento sobre el comportamiento de sus fanáticos, lo que permitirá ofrecer mejores experiencias y diseñar estrategias comerciales más efectivas. En declaraciones difundidas sobre la alianza, Mattias Grafström, secretario general de FIFA, afirmó: “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional”.

Conexión con tendencias globales en deporte y tecnología

Esta evolución se inscribe en un marco más amplio de transformación digital dentro de la industria deportiva. Con la adopción de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, las organizaciones pueden innovar en sus ofertas, aumentando la satisfacción del cliente y la lealtad de los aficionados. Esto no solo mejora la experiencia del fan, sino que también puede traduzirse en mayores ingresos y oportunidades de negocio.

La implementación de los AI Pods en FIFA también refleja un reconocimiento global de la productividad impulsada por la inteligencia artificial. Las empresas que adopten estas tecnologías están alineándose con un futuro donde la eficiencia y la personalización son clave. El modelo de suscripción mensual a servicios tecnológicos representa una nueva era de consumo y colaboración, donde los resultados se centran en el valor para el cliente en lugar del esfuerzo realizado.

En declaraciones difundidas por Globant, Martin Migoya, cofundador y CEO de la compañía, señaló: “Con nuestros AI Pods, estamos ampliando cinco años de colaboración mediante la implementación de un modelo de prestación de servicios completamente nuevo, capaz de avanzar al ritmo de la pasión de los aficionados”. Esta perspectiva resalta cómo la tecnología no solo se adapta a las necesidades del negocio, sino que se transforma para complementar la cultura del deporte y la experiencia del usuario.

En conclusión, la alianza entre FIFA y Globant no solo representa un avance significativo en la conectividad de los aficionados, sino que también señala un cambio de paradigma en cómo se interactúa con el deporte a nivel digital. Con el impulso constante hacia la innovación y la personalización, es probable que veamos un futuro donde la experiencia del aficionado se valore como un elemento central en el desarrollo del negocio del deporte.