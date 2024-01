Hewlett Packard Enterprise sacude el escenario tecnológico con una mega compra

Hewlett Packard Enterprise (HPE) dio el primer golpe de escena del año en el mercado de la tecnología: se encuentra próxima a cerrar la compra de Juniper Networks por una suma de 13.000 millones de dólares.

El acuerdo, que inicialmente fue divulgado por The Wall Street Journal, tuvo un inmediato impacto en la bolsa, donde los papeles de Juniper se dispararon un 23%. La noticia, no obstante, no fue tan favorable para HPE, cuyas acciones cayeron alrededor de un 7%.

HPE es una empresa especializada en servidores, redes, almacenamiento y otros servicios corporativos. Comenzó a operar con este nombre en 2015, luego de la división de la tradicional Hewlett-Packard, cuyo otro desprendimiento fue HP Inc., dedicada hoy a impresoras, computadoras y otros equipos orientados a los consumidores finales.

¿Por qué Hewlett Packard compra Juniper?

Por estas horas, el mercado trata de analizar cuál es la verdadera razón que motivó a HPE a poner u$s 13.000 millones sobre la mesa para quedarse con Juniper Networks.

El hecho es que Juniper, una empresa californiana fundada en 1996, cuenta con una base tecnológica muy interesante en lo relacionado a redes, que la posiciona hoy como un rival directo de Cisco Systems. Entre sus servicios y productos se encuentran routers, switches, conectividad inalámbrica y seguridad de redes.

Sin embargo, el aspecto más atractivo sería para HP los avances significativos que Juniper viene teniendo en el ámbito de la inteligencia artificial. No es de extrañar que la compañía fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard busque asegurarse un lugar relevante en el mundo de la IA, dado que esta tecnología es vista como "el futuro" por empresas, analistas y consumidores.

El negocio de IA de Juniper se basa en una plataforma llamada Mist, que utiliza herramientas de IA para optimizar operaciones de redes, la que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos.

Hewlett Packard Enterprise se hará de un nuevo negocio de redes e IA gracias a la compra de Juniper.

La IA, un negocio clave

El CEO de Juniper Networks, Rami Rahim, aseguró recientemente que la ganancia de su segmento de IA creció casi un 100% interanual entre el tercer trimestre de 2022 y similar período de 2023.

"Nuestros pedidos de Mist también alcanzaron un hito notable en el tercer trimestre, superando una tasa anualizada de $1.000 millones en menos de cuatro años después de cruzar el hito de $100 millones en el cuarto trimestre de 2019", añadió el ejecutivo.

Pese a ese gran nivel de crecimiento, y quizás como preparación para el trato con HPE, Juniper Networks desvinculó a 440 empleados como parte de un plan de reestructuración. Según explicó la compañía en ese momento, la drástica medida se tomó para "enfocarse en realinear recursos e inversiones de cara a oportunidades de crecimiento a largo plazo".

Por su parte, Antonio Neri, CEO de Hewlett-Packard Enterprise, no deja dudas de lo gravitante que es la inteligencia artificial para el futuro de su compañía. En una de sus últimas presentaciones, en el evento HPE Discover en Barcelona, dijo que la IA es "la tecnología más disruptiva que podremos ver en nuestra vida".

Asimismo, advirtió el impacto de la inteligencia artificial en las empresas "no puede exagerarse", a la vez que anticipó que, para mantenerse relevante, HPE asumiría una estrategia de "nativa IA".

Desde que se separó de HP Inc., las adquisiciones de HPE incluyeron a Cray, SGI, SimpliVity y Nimble Storage. No obstante, la de Juniper es el acuerdo más grande en su historia como empresa independiente.