El “workamping” es una modalidad de trabajo en la que las personas cambian tiempo y habilidades por un sitio para su casa rodante (RV), vivienda, o una combinación de vivienda más un pago económico.

Esta forma de empleo se practica en Estados Unidos y también en Canadá , y suele desarrollarse en campamentos, parques de RV, parques nacionales, resorts y ranchos.

Para conectar a los interesados con este tipo de oportunidades existe WorkCampConnect, un portal especializado que reúne miles de ofertas laborales de este rubro. El sitio recopila publicaciones desde páginas de empleadores, bolsas de trabajo y otras fuentes de la industria, y las agrupa en un solo espacio de búsqueda.

Qué tipo de empleos ofrece la plataforma

Entre los puestos más comunes que se pueden encontrar figuran los de anfitrión de campamento, tareas de mantenimiento y recepción en parques de RV, roles de hospitalidad en resorts y albergues, personal de temporada en parques nacionales, y guardias de portón.

Una particularidad de estos empleos es que muchos incluyen, como parte del acuerdo, un sitio para RV o una vivienda sin costo adicional.

Buscan parejas para administrar un camping en Canadá: ofrecen casa incluida y sueldo a cambio.

WorkCampConnect organiza sus búsquedas en distintas categorías según el tipo de trabajo. Entre ellas se destaca una sección llamada “Couples & Crews” (parejas y equipos), pensada específicamente para quienes buscan postularse junto a su pareja para este tipo de tareas.

Quiénes pueden postularse y cómo acceder

Según explica la propia plataforma, este tipo de trabajo es popular entre jubilados, parejas y viajeros solos que buscan empleos de temporada en entornos naturales. Además, se aclara que no se requiere experiencia para la mayoría de los puestos de nivel inicial, sino principalmente disposición para trabajar y gusto por los espacios al aire libre.

Para acceder al detalle completo de cada oferta —incluyendo información sobre el pago y los requisitos de postulación— es necesario crear una cuenta gratuita en el sitio, que ofrece una prueba sin cargo por siete días y sin necesidad de tarjeta de crédito.