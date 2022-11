Elon Musk lanzó polémicos tweets: ¿confirmó la muerte de Twitter?

Twitter se está volviendo cada vez más problemático desde que Elon Musk compro todas las acciones de la empresa . Luego de varias polémicas, desde cuentas falsas verificadas hasta despidos sorpresa, ahora la red social del pajarito parece estar anunciando su propia muerte.

Los usuarios de la propia plataforma hicieron tendencia el hashtag #RIPTwitter , donde criticaron el nuevo manejo de la empresa y ventilaron sus frustraciones por la recientes polémicas y cambios .

Pese a todo el alboroto que ha provocado el magnate desde que adquirió Twitter, parece que no está del todo preocupado. Musk aprovechó la ocasión para usar un popular meme y burlarse tanto de #RIPTwitter como del potencial colapso de la red social .

Los tweets de Elon Musk

Elon Musk ironizó sobre la muerte de Twitter, de alguna dejando entrever que la plataforma había muerto pero que, al mismo tiempo, los usuarios no dejaban de usarla para comunicar precisamente que no se estaba usando .



Esta idea de Musk quedó plasmada cuando el empresario tuiteó que la plataforma consiguió un nuevo récord de usuarios . Incluso toreó a sus propios usuarios con la expresión "let than sink in...".

Aunque sin dudas el tuit más enigmático fue simplemente el emoji de una bandera pirata (calavera sobre fondo negro) que algunos usuarios interpretaron como una calavera de muerte, en referencia a la "muerte" de Twitter como una red social popular .