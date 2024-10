Elon Musk busca profesionales en la Argentina y paga hasta u$s 8000 por mes: requisitos y cómo aplicar

La red social X (ex Twitter), liderada por el magnate Elon Musk, confirmó que se encuentra en la búsqueda de ingenieros de software en la Argentina para cubrir vacantes en un proyecto de la compañía.

Según revelaron, el equipo de Monetización de X, enfocado en productos como X Premium, Verified Organizations y Creator Products , es quien espera contratar nuevos profesionales.



Elon Musk busca ingenieros en software con contrato por seis meses

El puesto es por tiempo completo y con modalidad híbrida -trabajo remoto y en oficinas de la compañía-. Además, los salarios oscilan entre u$s 52.000 y u$s 96.000 anuales (hasta u$s 7973 mensuales).

No obstante, otro punto a tener en cuenta es que, en caso de aplicar a la vacante laboral, el contrato inicial es por seis meses . Sin embargo, habrá posibilidad de renovación .

Elon Musk: cuáles son los requisitos para trabajar en X desde la Argentina

"Trabaja full stack en una startup dentro de X. Ayúdanos a hacer de la monetización un negocio multimillonario ", dice la descripción del puesto vacante en X.

Más allá de tratarse de una propuesta empresarial, lo cierto es que los ingenieros podrán adentrarse en una cultura startup en la compañía de Elon Musk.

Además, resaltaron que si algún interesado "odia la burocracia, puede manejar un poco de caos y le encanta enviar funciones impactantes, le gustará estar aquí ".

We're hiring full stack and backend engineers in Argentina!https://t.co/oHSUMyCEWA October 10, 2024

Requisitos para trabajar en X

Más de 4 años de experiencia como ingeniero full stack o backend .

o . Excelentes habilidades (oral y escrita) en inglés .

(oral y escrita) en . Buena conexión a Internet para videoconferencias.

Asimismo, remarcaron que se tomará aún más en cuenta a los postulantes que presenten los siguientes requisitos:

Experiencia trabajando en startups.

Conocimiento de sistemas distribuidos.

Competencia en Scala , Java o lenguajes similares .

, o . Experiencia en React.

Cómo aplicar en X desde Argentina

La modalidad de trabajo será híbrida y con horario típico (de 9 a 18 ). Quienes se encuentren interesados, podrán aplicar a través de este link -buscar "Software Engineer - Monetization at X"-.