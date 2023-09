El ultimátum del CEO de Amazon que preocupa a todos los empleados: "Pueden irse o..."

Desde la pandemia, el trabajo remoto se consolidó como una modalidad preferida entre los trabajadores tanto por la comodidad que esto implica como por una cuestión de abaratamiento de costos (sea por transporte o el pago de una niñera para los hijos pequeños, entre muchos ejemplos).

Tanto es así que, a finales de mayo, miles de empleados del gigante de e-commerce Amazon firmaron una petición contra un mandato que les exigía regresar a las oficinas tres días a la semana; en vez de dos.

El director ejecutivo de la compañía, Andy Jassy, se pronunció al respecto e invitó a los trabajadores a retirarse de Amazon si no acordaban con las nuevas reglas. A continuación, todos los detalles.

Basta del homme office: qué dijo el CEO de Amazon

Según el portal Insider, Jassy le dijo a aquellos empleados que no quieren volver a la oficina que eso "no les va a funcionar" y que pueden irse si no aceptan las normas actuales.

"Ya pasó el momento de estar en desacuerdo", comentó el ejecutivo en una reunión y agregó: "si no pueden comprometerse... probablemente no cuadren en Amazon porque volvemos a la oficina al menos tres días a la semana", según reveló una grabación obtenida por Insider.

Sumado a esto, en julio se filtraron unos mensajes que indicaban que Amazon forzaría una "renuncia voluntaria" para los empleados que no se trasladaran a los centros presenciales donde trabajan sus equipos.