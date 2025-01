El truco de Steve Jobs para contratar que usan muchas empresas y tenés que conocer

Steve Jobs, uno de los hombres más importantes en la industria informática, tomó las decisiones correctas para posicionar a Apple como una de las empresas más innovadoras en el sector.

Pese a que murió en 2011, sus enseñanzas y metodologías para la dirección de equipos son una referencia para los expertos del área.

Entre sus principales "trucos" se destaca uno que utilizaba al momento de contratar personal y que muchas compañías siguen empleando en la actualidad.

El truco de Steve Jobs para contratar que muchas empresas usan y tenés que conocer

Si bien elegir personal y más aún cuando se trata de gigantes multinacionales no es tarea sencilla, el creador de Apple ha innovado hasta en este sentido.

Hace poco tiempo se supo que Jobs había dado con un método que podría ser perfecto para saber si una persona era adecuada para el puesto o no: la "prueba de la cerveza".

Consiste básicamente en preguntarse si la persona entrevistada es alguien con quien él o cualquier otro empleado de la empresa quisiera tomarse una cerveza.

"Gracias por enviar tu currículum a Apple, ¿nos vemos en un bar?", invitaba Jobs a los aplicantes, buscando entender cómo se desenvuelve una persona en diferentes situaciones cotidianas .





analizaba la postura, los gestos, y el trato al personal del lugar por parte del entrevistado.

Una vez en el bar, Jobs

"Cuando decido contratar o no, siempre me pregunto si me tomaría una cerveza con esta persona y si me gusta su compañía", explicaba en una entrevista hecha en 1998 para el libro In the Company of Giants: Candid Conversations With the Visionaries of the Digital World.

Aunque encajar con un candidato lo suficiente como para tomarse una cerveza con él puede parecer una tontería , Jobs aseguraba que eso le permitía conocer detalles adicionales de la persona y averiguar si era posible que conectara con la "cultura" de la empresa, así como con las personas que trabajan en ella.

Además, y como detalle adicional a lo que sucedía en aquellos encuentros, Jobs reveló que a menudo buscaba incitar discusiones sobre distintos temas para conocer la capacidad de argumentación de los candidatos.

"Lo peor que puede hacer alguien en una entrevista de trabajo es estar de acuerdo conmigo", remarcaba Jobs, a quien estos contrapuntos le servían además para evaluar la habilidad para ahondar en el carácter y la perspectiva de los aspirantes.