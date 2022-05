El plan de Elon Musk para Twitter: quintuplicar ingresos a partir de este negocio

Elon Musk cerró un trato el mes pasado para comprar Twitter por u$s 63.000 millones en efectivo, en un movimiento que cambiará el control de la plataforma de redes sociales poblada por millones de usuarios y líderes globales al jefe de Tesla.

El multimillonario prometió revitalizar la empresa y ampliar el número de usuarios tomando medidas enérgicas contra los robots de spam y reduciendo la cantidad de moderación para facilitar una mayor "libertad de expresión".

Después del cierre del acuerdo, se espera que Musk se convierta en el director ejecutivo temporal de Twitter, dijo el jueves a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

Elon Musk: qué le aconseja invertir el hombre más rico del mundo a su madre desde los 14 años

Qué hizo Elon Musk el día que compró Twitter: una lección de productividad

LOS PLANES DE ELON MUSK PARA TWITTER

Elon Musk tiene como objetivo quintuplicar los ingresos anuales de Twitter hasta alcanzar los u$s 26.400 millones en 2028, frente a los u$s 7100 millones del año pasado.

Musk dijo que también quiere reducir la dependencia de Twitter de la publicidad hasta que sea menos del 50% de los ingresos. La publicidad caerá al 45% de los ingresos totales, frente al 90% en 2020, generando u$s 17.000 millones en ingresos en 2028, mientras que se espera que las suscripciones generen otros u$s 14,2 mil millones.

El jefe del fabricante de vehículos eléctricos Tesla también tiene como objetivo aumentar el flujo de efectivo de Twitter a u$s 4,6 mil millones en 2025 y u$s 13,4 mil millones en 2028, informó el viernes el New York Times, citando una presentación presentada por el hombre más rico del mundo a los inversores.

Entre sus otros objetivos, el NYT también escribe que la visión de Musk vendría con Twitter ganando u$s 15 millones de un negocio de pagos en 2023, que crecería hasta unos u$s 1300 millones en 2028.

El negocio de pagos de Twitter en la actualidad viene de la mano de las propinas y las compras, pero en realidad no es mucho más que insignificante. Musk también ha planteado la idea de introducir capacidades de pago en Twitter.

También espera que Twitter tenga 11,072 empleados para 2025, frente a los 7500.

LA SUSCRIPCIÓN PREMIUM: UNA DE LAS CLAVES DE LA ESTRATEGIA DE ELON MUSK

Por otra parte, se espera que los ingresos de Twitter Blue, el servicio de suscripción premium de la compañía lanzado el año pasado, tengan 69 millones de usuarios para 2025, informó el NYT.

El mes pasado, Musk, en un tweet ahora eliminado, sugirió una serie de cambios en el servicio de suscripción premium Twitter Blue del gigante de las redes sociales, incluida la reducción de su precio.

El jueves, Musk enumeró a un grupo de inversores de alto perfil que están listos para proporcionar una financiación de u$s 10.000 millones para su oferta de Twitter, incluido el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y Sequoia Capital.

Musk ha aumentado el compromiso de financiación a u$s 39.000 millones, que incluye compromisos de 19 inversores, y ha reducido un préstamo de margen de Morgan Stanley vinculado a sus acciones de Tesla a u$s 8900 millones.

Ya ha asegurado compromisos por u$s 18.500 millones en préstamos contra acciones de Twitter.