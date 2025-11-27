La sequía eléctrica: una crisis que impactará al mundo

Este pronóstico, realizado en una sesión de preguntas y respuestas sobre la, alerta sobre la inminente escasez eléctrica que pondrá a prueba la capacidad de producción energética global

Elon Musk subrayó que la electricidad es un recurso indispensable para la vida moderna. Su importancia trasciende las comodidades del hogar y afecta procesos industriales, comerciales y tecnológicos . Basta imaginar un día sin electricidad para comprender la magnitud del problema que se avecina.

Desde las energías renovables, como la solar y eólica, hasta el funcionamiento de dispositivos cotidianos y tecnologías emergentes, todo depende de la generación eléctrica. En este contexto, la creciente complejidad de los microchips y la demanda exponencial de recursos por parte de la Inteligencia Artificial están llevando al sistema al borde del colapso.

Según Musk, la demanda de IA aumenta por un factor de 10 cada semestre, una cifra alarmante que plantea serios desafíos para la infraestructura eléctrica mundial.

La comunidad tecnológica ya ha encendido las alarmas. Los expertos coinciden en que esta sequía eléctrica no solo ralentizará el desarrollo tecnológico, sino que podría retroceder décadas en avances que hoy damos por sentados.

Inteligencia Artificial y energía: un equilibrio en peligro

Un aspecto crítico de esta problemática es el vínculo entre la Inteligencia Artificial y el consumo energético. En los últimos años, la capacidad de cálculo de la IA se ha visto limitada no solo por la producción de chips neuronales, sino también por la infraestructura eléctrica necesaria para sostener su funcionamiento.

Elon Musk destaca que, para los próximos años, las limitaciones estarán relacionadas con componentes esenciales como transformadores de potencia y reductores de tensión.

Esta previsión plantea un nuevo obstáculo: el suministro de estos elementos será insuficiente para sostener el crecimiento proyectado de las tecnologías emergentes .

Empresas como Google, Microsoft y Amazon han comenzado a explorar soluciones. Estas compañías han formado alianzas estratégicas para garantizar la generación de energía suficiente para sus operaciones. Sin embargo, el desafío es global, y la colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades será clave para evitar un colapso energético.