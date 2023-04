El Gobierno alerta por nuevas estafas: qué truco usan ahora y porque es muy fácil caer

Apenas un 15% de las empresas de todo el mundo están preparadas para afrontar los riesgos de ciberseguridad actuales , según el primer Índice de Preparación para la Ciberseguridad de Cisco. El caso de Argentina no difiere del escenario global: según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los fraudes bancarios crecieron un 3000% entre 2020 y 2021.

Es por esto que el Gobierno está preocupado por la nueva ola de ataques y estafas digitales. La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la Nación recientemente informaron, a partir de esto, que los organismos, la app Mi Argentina y la asistente virtual Tina no realizan llamadas telefónicas ni envían mensajes de WhatsApp en los que se soliciten información personal.

"En caso de recibirse un mensaje de WhatsApp o llamado de un número privado o desconocido es importante que todas y todos estemos informadas e informados. Son llamados o mensajes falsos que intentan concretar algún tipo de estafa virtual o phishing por lo que no se deben dar códigos ni información personal", señala la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

"Es muy importante recordar a todos los ciudadanos que desde el Ministerio de Salud no contactamos por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona por ningún motivo. Queremos dejar en claro que la cartera sanitaria no pide datos personales, ni tampoco asignamos turnos para vacunación Covid o vacunación antigripal, de igual manera no pide datos personales", manifestó la directora Nacional de Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Irene Roccia.

Cómo evitar las estafas

Para estas estafas, conviene estar atento a diversas señales que pueden indicar que se trata de una estafa. En el caso de caer en una, hay algunas medidas que se pueden tomar .

Activá la verificación en dos pasos: es un número de identificación personal (PIN) de 6 dígitos que sirve para proteger tu cuenta.

No muestres tu foto de perfil a personas que no conozcas: así evitarás que alguien tome una captura y se haga pasar por vos.

Cambiá la contraseña predeterminada de tu correo de voz para asegurarte de que sólo vos tenés acceso.

Buscá el tilde verde en las cuentas oficiales de WhatsApp, como la del chatbot Tina, que sirve para identificar las cuentas verificadas.