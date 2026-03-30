En medio del aumento de intentos de fraude vinculados a programas sociales, el Gobierno de México lanzó una advertencia clara para los beneficiarios de pensiones y apoyos del Banco del Bienestar. El foco está puesto en evitar intermediarios y prevenir cobros indebidos que pueden poner en riesgo el acceso a estos beneficios. A través de canales oficiales, se reiteró que todos los trámites relacionados con pensiones, becas y apoyos se realizan de manera personal y gratuita. Cualquier intento de terceros por intervenir o cobrar por estos procesos debe ser considerado una señal de alerta inmediata. Las autoridades detectaron que grupos u organizaciones buscan aprovecharse de los beneficiarios al ofrecer “gestionar” el ingreso a programas sociales. En realidad, estas prácticas buscan obtener dinero o datos personales de forma fraudulenta. El riesgo principal es que estos actores simulan tener vínculos oficiales, generando confianza —especialmente en adultos mayores—, quienes suelen ser los más afectados. Además de los cobros indebidos, estos fraudes pueden derivar en el robo de información sensible, utilizada para delitos financieros o suplantación de identidad. Ante esto, se recomienda no compartir documentos con terceros y realizar todos los trámites de forma directa, sin intermediarios.