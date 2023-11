CyberMonday: habrá descuentos de hasta el 50% y promociones con bancos y billeteras virtuales

Ya faltan muy pocos días para que se lleve adelante una nueva edición del CyberMonday. Se trata de la undécima y tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre.

El evento de venta online es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), e incentivará a más de 900 marcas participantes a desplegar una variedad de ofertas y descuentos en diferentes categorías.

Los beneficios alcanzarán a más de 15.000 productos de rubros que van desde Supermercado, Viajes y Muebles a Indumentaria y Electro y Tecno.

Cybermonday: los beneficios que ofrecen bancos y billeteras virtuales

Banco Galicia

La entidad ofrece un 20% de ahorro en compras online en Farmacity, Get the Look, Simplicity y The Food Market. El beneficio estará disponible durante los tres días del CyberMonday.

Este descuento tendrá un tope de $ 3000 por cliente durante la vigencia de la promoción. Se corresponde con pagos realizados con todas las tarjetas y permite hasta 3 cuotas sin interés.

Banco Nación

El Banco Nación ofrecerá 12 cuotas sin interés todos los productos de la Tienda BNA. Además, habrá una promoción adicional de MODO, de un 30% de descuento.

Banco ICBC

ICBC Argentina ofrecerá los tres días beneficios de hasta 70% de ahorro y 12 cuotas sin interés pagando con Visa o Mastercard en todas las categorías del sitio ICBC Mall.

Banco BBVA

Habrá un descuento de 20% en Despegar, para vuelos y paquetes para Bariloche, Iguazú y Mendoza.

Por otra parte, ofrecerá en Dexter un reintegro del 10%, con tope de $ 10.000 por usuario por vigencia, 20% de reintegro con tope de $ 2000 por banco en tiendas que cobren con MODO, 10% de reintegro adicional con tope de $ 1000 por banco en tiendas oficiales Cyber Monday.

En Prestigio, el descuento será del 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Gamma Herramientas brindará hasta 30% de reintegro y 6 cuotas. 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA y un 10% de reintegro adicional si se paga con MODO, con tope de reintegro $ 5000 por compra.

También habrá beneficios en Shop BBVA, en donde ofrecerán un 40% de reintegro, tope $ 5000 por cuenta por vigencia. En Farmacity habrá 20% de reintegro exclusivo con MODO, tope de reintegro $ 3000 por usuario por vigencia.

Banco Credicoop

En el caso del Credicoop, los beneficios estarán disponibles del 6 al 12 de noviembre. Brindará un 30% de descuento en tiendas virtuales que cobren con MODO.

Además, con tarjetas de la entidad habrá 10% de ahorro adicional en tiendas oficiales CyberMonday.

Ualá

Ofrecerá 20% de descuento en Plataforma 10 y un 5% de reintegro (acumulable con otras promociones) en Booking.

También habrá beneficios en el rubro electrodomésticos, en Macstation habrá 20% de descuento sin tope de reintegro; 15% de descuento en celulares Serie A en Samsung, sin tope de reintegro; y 10% de descuento, también sin tope de reintegro, utilizando el código "UALICIDAD" en Smartlife.

En rubro de indumentaria deportiva, la billetera virtual también ofrecerá: 15% de descuento con tope de $ 2000 en la web de Dexter, en la de Moov y en la de Stockcenter.



En cuanto a perfumería, el 6 de noviembre, se ofrecerá 30% de descuento con tope de $ 2000 en la web de Farmacity y Simplicity. En el sitio de Get the look habrá 30% de descuento, con el mismo tope el misio día.

También se ofrecerá 20% de descuento en Coderhouse, adicional a los descuentos propios, utilizando el código "GRACIASUALA".