En la era digital, la conexión a Internet se ha vuelto tan esencial como la electricidad. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando necesitás conectarte a una red WiFi y no tenés la contraseña?

Esta situación, común en cafeterías, aeropuertos o incluso en casa de un amigo, despierta curiosidad y, a veces, frustración.

Muchos routers modernos tienen un código QR impreso en la parte frontal o inferior. Este código contiene toda la información de la red: nombre (SSID) y contraseña. Si no se modificó manualmente, podés conectarte en segundos.

Cómo conectarte a una red WiFi si no tenés la contraseña

Existen métodos legítimos y seguros para resolver este problema sin recurrir a prácticas ilegales, aprovechando funciones del sistema operativo, herramientas de recuperación y opciones que los propios proveedores ofrecen.

A continuación, el paso a paso:

Buscá el código QR en el router o módem. Abrí la cámara de tu celular y escanealo. Aceptá la notificación que aparece en pantalla para conectarte.

Este método es ideal si estás en casa de un amigo, en una oficina o en un lugar público donde el router está visible.

No necesitás instalar ninguna app extra: la mayoría de los teléfonos actuales reconocen el código directamente.

Cómo conectar dispositivos sin contraseña usando WPS

El segundo método se llama WPS (wifi Protected Setup). Es una función que permite conectar dispositivos sin ingresar la contraseña. Solo necesitás acceso físico al router y activar la opción desde tu celular.

Paso a paso:

Entrá a los ajustes de tu celular. Buscá la sección “WiFi” y luego “Ajustes avanzados”. Seleccioná “Botón WPS”. Presioná el botón WPS en el router (puede estar en el costado o atrás). Esperá unos segundos: el celular se conectará automáticamente.

Este sistema es útil en casas, oficinas o lugares donde el router está cerca. No todos los modelos tienen WPS habilitado, así que conviene revisar antes de intentar.

¿Qué saber sobre códigos QR y WPS en routers?

Si el código QR se generó antes de cambiar la contraseña, no funcionará.

se generó antes de cambiar la contraseña, no funcionará. El WPS puede estar desactivado por motivos de seguridad en algunos routers.

puede estar desactivado por motivos de seguridad en algunos routers. Ambos métodos requieren acceso físico al router.

No funcionan en redes públicas sin acceso al equipo (como aeropuertos o cafés).

Cualquier persona puede escanear el código QR o usar el botón WPS para conectarse a la red sin complicaciones. Estos métodos son especialmente útiles en situaciones donde se necesita acceso rápido a Internet.