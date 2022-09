Importaciones: qué conviene seguir comprando afuera y el truco para ganarle al cepo

El Gobierno dispuso un nuevo cepo para las compras al exterior mediante el cuál establece un límite menor en cuánto a lo que pueden gastar las personas con cada producto que buscan traer .

Esto afecta especialmente a los servicios de courier puerta a puerta, los cuales a partir de ahora deberán tener un techo de u$s 1000 en los productos que ofrezcan a sus clientes .

ALERTA "pungas digitales": por qué la SUBE puede salvarte de que te roben plata de las tarjetas de débito y crédito



Convirtió una moneda de $ 1 en $ 50.000, en minutos, y reveló el impresionante truco



La medida se oficializó este martes a través de la Resolución 5260/2022 publicada por la AFIP en el Boletín Oficial y establece una modificación al valor máximo de cada compra (o suma de compras) que se realice en el exterior por vuelo. Anteriormente, este tope tenía un techo de u$s 3.000, pero ahora se recortó a solo u$s 1.000.



Con todo esto en mente, a continuación repasamos algunos de los productos que no tocan este máximo y que sigue siendo conveniente traerlos al país por medio de empresas de courier .

nuevo cepo a la importanción: los productos que conviene comprar

El primer ejemplo que surge de productos que vale la pena comprar considerando el nuevo tope es sin dudas el iPhone 14 que acaba de lanzar Apple de forma oficial, ya que suele ser bastante más caro comprarlo directo en el país.

De hecho, son varios los productos que se pueden seguir comprando.

Según el sitio oficial de Apple, es posible comprar el iPhone 14, el iPhone 14 Plus y el iPhone 14 Pro por menos de u$s 1000 -u$s 799, u$s 899 y u$s 999 respectivamente-, mientras que el iPhone 14 Pro Max ya se va de presupuesto con un valor base de u$s 1099 .

Por otro lado, también es posible seguir comprando la mayoría de las consolas. La Nintendo Swtich OLED (2022) se consigue por u$s 315 en Amazon, mientras que las dos versiones de la Xbox (Series S y Series X) se consiguen por u$s 300 y u$s 500 respectivamente.

Estos argentinos invirtieron millones para poner una fábrica de Bitcoin en Córdoba



Rosh Hashaná 2022: cuándo es el Año Nuevo judío, cuáles son sus platos típicos y dónde probarlos



Por otro lado, es posible comprar una computadora gamer de ASUS TUF Gaming F15 -que incluye un procesador Intel i5- por un total de u$s 650 por la página oficial de Amazon.

El caso de los libros es similar. La mayoría se mueve en el rango de los u$s 10 a los u$s 30 y muchos títulos no se consiguen en el país . Esto sin considerar que los precios son considerablemente más altos, estando el promedio por encima de los $5.000.

La indumentaria tiene un destino parecido. Los precios no suelen ser altos y no pesan mucho, por lo que siguen siendo ideales para comprar en el exterior. Ese es el caso de la tienda oficial de la reconocida marca Columbia.

CAMBIAN LAS COMPRAS AL EXTERIOR: QUÉ DICEN LAS EMPRESAS

Son varias las empresas que ya están comunicando a sus usuarios los cambios. Si bien la noticia no tiene un tinte positivo para el negocio, algunas de ellas afirman que el sistema sigue siendo conveniente a comparación con la oferta local de productos.

Así lo explicó una de las empresas líder del sector, Aerobox, que como informó anteriormente Infotechnology, se encarga de traer diferentes productos al país con la modalidad courier; desde productos de gaming hasta celulares.

Desde la compañía explican que las otras ventajas del sistema se mantienen. Al utilizar el servicio Aerobox no hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 75%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación. Además, el servicio no se ve afectado por el cepo a las cuotas para compras en el exterior .

En este sentido, las empresas siguen apostando a que para los consumidores es conveniente traer productos del exterior ya que en el país o bien no se consiguen o son más costosos.