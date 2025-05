Bill Gates alertó al mundo sobre un gran peligro que él mismo ayudó a crear

Bill Gates se ha convertido en uno de los personajes más populares del mundo de la tecnología por crear Microsoft junto a Paul Allen. En la actualidad, el magnate suele analizar en su blog personal Gates Notes cómo impactan las diferentes innovaciones del sector en nuestro día a día y cuáles son los peligros que las sociedades podría enfrentar.

En una de sus publicaciones más recientes, el magnate reflexionó sobre el riesgo que representan las pantallas para las nuevas generaciones y explicó que son una de las principales amenazas para la desaparición del tiempo libre destinado a concentrarse y conectar con las ideas propias .

Alerta de Bill Gates: por qué su mayor clave para el éxito podría desaparecer

"Cuando me sentía inquieto, aburrido o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción ", puntualizó Gates.

Tras recomendar la lectura de The Anxious Generation, el magnate tecnológico reflexionó sobre como su capacidad de convertir tiempo de ocio en "pensamientos y aprendizaje profundo" influyó en su carrera profesional: "Fue crucial para mi éxito".

En el libro que citó se narra cómo los teléfonos inteligentes y las redes sociales transformaron la infancia y la adolescencia. "Es aterrador, pero convincente", contó Gates e invitó a preguntarse si realmente es posible desarrollar la habilidad de concentrarse de manera profunda en un mundo donde las múltiples aplicaciones y mensajes son hábito.

Bill Gates planteó un dilema sobre su propia creación.

¿Cuál es el peligro al que teme Bill Gates?

El magnate explica que, después de la pandemia, la presencia de las pantallas en la vida cotidiana se ha vuelto sumamente común, ya que se consolidaron como grandes herramientas que facilitan el aprendizaje y la conexión con otros.

"La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", afirma.

Las consecuencias de este estilo de vida, de acuerdo con Gates, son sumamente perjudiciales. El empresario detalló que la generación actual se vio afectada por un incremento en las problemáticas de salud mental sumado a "los costos de oportunidad de una infancia basada en el teléfono", y explicó que en el libro se enumeraron estas dificultades:

malos hábitos de sueño,

menos lectura,

menos socialización,

poco tiempo al aire libre,

menor independencia .

"Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración ", pues afirma que "el mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerla allí".

Bill Gates recalcó la importancia de prohibir el acceso a los dispositivos celulares a los niños pequeños.

Lo dice Bill Gates: cuáles son las soluciones a este problema

El magnate señaló que, pese a que las soluciones propuestas por la autora no son sencillas de implementar, las considera necesarias.

El primer punto es garantizar una mejor verificación de la edad en las plataformas de redes sociales, mientras que el segundo eje es prohibir los teléfonos celulares "hasta que los niños sean mayores".

Además, el especialista argumentó que es necesario reconstruir la infraestructura de la infancia para que los jóvenes disfruten de otras actividades que les resulten atractivas.

"The Anxious Generation es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", concluyó.