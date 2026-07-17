La electromovilidad en México tiene el acelerador a fondo en el mercado de autos nuevos, al lograr un incremento de 22% en la colocación de autos nuevos con bajas emisiones durante el primer semestre de este año.

user6702303

El crecimiento del segmento de autos amigables con el medio ambiente es cuatro veces más grande que el de la industria en general, que en el primer semestre también registró ventas récord y tuvo un alza de 5.3% anual, según datos presentados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA).

De acuerdo con cálculos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), la venta de autos verdes incluye unidades eléctricas, híbridas enchufables y vehículos eléctricos de rango extendido.

En este sentido, el organismo que lidera Eugenio Grandio destacó que en los primeros seis meses del año se colocaron 53,430 unidades nuevas dentro de este segmento, lo que representó un máximo histórico.

Con base en el Barómetro de Electromovilidad de México de la EMA, las conexiones de recarga públicas y privadas también registraron un crecimiento récord al cerrar junio de 2026 en 60,934 posiciones, un aumento combinado de 55.2% frente a las 39,257 registradas al cierre del primer semestre de 2025.

Para Eugenio Grandio, presidente de EMA, México ya cuenta con consumidores interesados, empresas que invierten y una infraestructura en crecimiento.

“El siguiente paso es generar las condiciones que permitan que el país lidere el crecimiento de estas tecnologías, fortalecer la manufactura nacional y preparar al sector para los cambios que ya están transformando a la industria automotriz mundial”, afirmó.

Por categoría, el número de autos eléctricos vendidos en los primeros seis meses del año ascendió a 22,236 unidades, lo que significó un alza de 14%, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron 31,063 unidades, un aumento de 29% y finalmente las unidades con rango extendido 131 ventas, es decir, 40% más que hace un año.

“Aun en un entorno geopolítico complejo, el mercado mexicano demuestra resiliencia y los consumidores continúan eligiendo los vehículos de nuevas tecnologías como la opción relevante al renovar su vehículo”, expresó Grandio.

En este sentido, mencionó que el crecimiento de las ventas demuestra que no existe una sola solución para todos los consumidores.

“La llegada de más modelos permite atender las necesidades, gustos y presupuestos de los consumidores en México. Adicionalmente, de acuerdo con nuestra más reciente encuesta, vemos que el 95% de los usuarios están satisfechos con sus vehículos y 9 de cada 10 permanecerían en esas tecnologías”, señaló el presidente de EMA.