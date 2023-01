Argentina tiene uno de los planes de celular más caros y vale cuatro veces el precio uruguayo

Las conexiones a internet a través del celular son más importantes que nunca. En Argentina el uso de conexiones a internet está bastante difundido. Según datos del Indec, sobre el cuarto trimestre del año 2021, se calcula que hasta el 90,4% de los hogares urbanos tiene acceso a internet. Ademas, en el país, 88 de cada 100 personas usan telefono celular y 87 de cada 100 utilizan internet .

Sin embargo, de acuerdo a un nuevo relevamiento, no son todas buenas noticias . Las conexiones a internet, vía celular, siguen siendo caras en Argentina en relación con algunos países vecinos.

Según un reciente relevamiento de Statista, Uruguay tiene el internet móvil más barato de América Latina: 1 GB de datos costó solo u$s 0,27 en 2022, de acuerdo a los datos del organismo cable.co.uk , que analizó 5.292 planes de datos móviles en 233 países .

Según los datos, luego de Uruguay aparece Colombia, donde el año pasado 1 GB costó u$s 0,49, y Chile con u$s 0,51. Además, estos tres países son los únicos de Sudamérica que están entre los 50 que tienen los precios de internet móvil más baratos del mundo . Mientras tanto, en México y Bolivia, en cambio, el precio de 1 GB es de u$s 2,23 y u$s 2,89, respectivamente. El informe resalta el hecho de que los tipos de cambio fluctúan con frecuencia en la región, lo que puede influir en la evolución de los precios a lo largo del año con respecto al dólar .

Mientras tanto, Argentina ocupa un lugar más bien en el piso del podio.

En nuestro país el costo del GB de datos de conexión asciende a más de un dólar . Cada GB de conexión cuesta u$s 1,48, solo por debajo de Puerto Rico, Bolivia y México.