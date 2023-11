Alerta en WhatsApp: así es la nueva estafa que te puede robar la cuenta

Aunque la mayoría de los usuarios de WhatsApp son hoy conscientes de que el popular mensajero se convirtió en un medio para la circulación de engaños y estafas, los ciberdelincuentes siguen generando estrategias nocivas que pueden sorprender a más de uno.

Varias de las tácticas de engaño más nuevas están pensadas con un fin específico y muy dañino para quien resulte víctima: se trata del robo total de la cuenta de WhatsApp.

Que no te roben la cuenta de WhatsApp: así es el nuevo engaño

El fraude comienza cuando el usuario recibe un mensaje de uno de sus contactos usuales. En el mensaje, se le pide que compartas una serie de seis números que le llegarán por mensaje SMS.

En ese momento, lo que en realidad está ocurriendo es que los "hackers" pidieron a WhatsApp pasar la cuenta del usuario a otro teléfono. Para concretar ese pasaje -que es el robo de la cuenta- el mensajero exige a los usurpadores los 6 dígitos de seguridad. Si el usuario les pasa esos números, el engaño se concreta.

La clave de esta estafa es que los ciberdelincuentes operan desde una cuenta que ya fue hackeada y que puede pertenecer a un familiar o amigo del usuario en peligro. Así, pueden simular confianza y excusas para recibir el código de seguridad.

Alerta en WhatsApp: tu cuenta puede estar en peligro.

Por ejemplo, pueden argumentar que necesitan el código para sumar al usuario a un grupo privado o para comprobar su identidad para realizar un trámite.

Una vez que el usuario afectado comunica a los hackers el código de números, en breves segundos pierde el control de su cuenta de WhatsApp, que se trasladará a un teléfono en poder de extraños. Desde ahí buscarán encontrar información valiosa e intentarán -otra vez- engañar a sus contactos para continuar con el raid delictivo.

Cómo evitar el nuevo engaño por WhatsApp

Lo primero a tener en cuenta es que nunca se debe informar a alguien el código de verificación de seis dígitos de WhatsApp a ninguna persona. No hay razón para que un amigo o familiar lo conozca, no sirve para hacer trámites y no se utiliza para sumarse a ningún grupo del mensajero ni de redes sociales.

También hay que evitar ingresar a enlaces sospechosos y sin justificación que nos envíe algún contacto. Esos links pueden llevar a sitios que permitan la instalación de malware en el celular.

Recibir mensajes inesperados con enlaces salidos de la nada es señal de que la cuenta del contacto puede haber sido vulnerada y haya perdido el control. Ante la duda, se puede intentar verificar la identidad mediante una vía alternativa, como puede ser una llamada por celular tradicional (no por WhatsApp).