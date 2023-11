Nuevo "cuento del tío" en WhatsApp: cómo es la estafa que apunta a los argentinos

Las estafas mediante WhatsApp no dejan de proliferar y hay que estar cada vez más atentos para no caer en alguna de las tantas trampas que despliegan los ciberdelincuentes.

Un nuevo modo de engaño está creciendo en todo el mundo y puede complicar a los usuarios argentinos desprevenidos. Se trata de una trampa conocida como del "guía turístico".

Engaño "turístico" en WhatsAPP: cómo funciona

Esta ciberestafa comienza cuando, de manera inesperada, el usuario recibe por WhatsApp un mensaje en el que una persona desconocida le pregunta si es un guía turístico y si le puede recomendar algunos lugares para visitar en la Argentina. El texto suele venir en inglés y enviado desde el exterior. En los últimos casos reportados, los mensajes provenían desde una línea del Reino Unido.

"Hello, are you tour guide Jason? You are familiar with tourist attractions in Argentina. Can you introduce some to me?", aparece en el chat, lo que se puede traducir como: "Hola, ¿sos el guía Jason? Estás familiarizado con atracciones turísticas en Argentina. ¿Me podrás recomendar alguna?".

Estafa por WhatsApp: así aparece el inesperado mensaje de un desconocido.

¿Cómo sigue el engaño? Los delincuentes esperan que el receptor del mensaje diga que no es "Jason", pero entable una conversación acerca de los lindos lugares de la Argentina. De esta manera, esperan ganar confianza para terminar obteniendo datos personales, de tarjetas de crédito, o incitar a realizar transferencias cripto o hacer click en sitios sospechosos que pueden contener malware.

Para los usuarios avezados en Internet, lo anterior puede parecer un engaño obvio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los criminales envían miles de mensajes por WhatsApp de manera automatizada con la esperanza de "pescar" algún incauto.

¿Qué se puede hacer si se reciben esta clase de mensajes? La recomendación más usual y efectiva es, simplemente, no contestarlos.

Mensajes por WhatsApp: qué significa el número 700

Una de las formas que encontraron los más jóvenes para comunicarse a través de WhatsApp son la utilización de números como códigos, para decir algo en particular, siendo que, en muchos casos, el número 700 el más usado, pero ¿qué oculta su significado?

Si recibís el número "700" de algún conocido, tenés que estar alerta, puede que necesite contarte algo muy importante.

WhatsApp: los más jóvenes están imponiendo el uso del "número 700" en sus conversaciones.

Según alertaron los especialistas, este número 700 se puede recibir en un chat individual o grupal y quiere decir que se trata de un llamado a prestarle atención a esa persona en particular, y lo que hay que hacer es dejar que la persona se exprese al respecto y comente lo que le está pasando.

"Por favor, 700"; "Necesito que estés acá 700" o "Dejame contarte esto primero 700"; son solo algunos mensajes que han recibido muchos padres, de parte de sus hijos, sin entender muy bien de qué se trataba.

Este número significa que el próximo mensaje que te mande esta persona es muy importante y necesita que pongas todos tus sentidos en acción.

También hubo casos en que hubo más de un destinatario de WhatsApp, entre los que resaltan grupos laborales o familiares e, incluso, compañeros de trabajo con los que se tiene buena afinidad.