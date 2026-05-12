Mientras muchos argentinos esperan el próximo feriado nacional del 25 de Mayo, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires disfrutarán antes de un descanso extra. El viernes 15 de mayo de 2026 fue declarado feriado local en dos pueblos bonaerenses, lo que generará un fin de semana largo de tres días para parte de sus habitantes. La medida alcanza a trabajadores y vecinos de determinadas zonas donde se celebran fiestas patronales y aniversarios fundacionales, fechas que suelen impulsar actividades culturales, encuentros comunitarios y movimiento turístico. El asueto local regirá en dos localidades bonaerenses: En ambos casos, habrá suspensión de actividades en el sector público, mientras que en el ámbito privado la adhesión dependerá de cada empleador. Gracias a esta disposición, las personas alcanzadas podrán disfrutar del siguiente esquema de descanso: De esta manera, se conforma un mini receso antes del próximo feriado nacional del lunes 25 de mayo. El cronograma nacional de feriados para 2026 incluye varias fechas históricas y religiosas que no se trasladan. Los feriados inamovibles confirmados son: El Gobierno nacional también confirmó varias fechas trasladables con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. Las jornadas previstas son: Además del calendario tradicional, 2026 contará con jornadas puente pensadas para incentivar viajes y escapadas dentro del país. El día confirmado es: Estas fechas permiten extender descansos y potenciar la actividad turística en diferentes provincias y destinos nacionales.