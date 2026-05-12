El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el próximo lunes 25 de mayo será feriado federal por la celebración del Memorial Day, una de las fechas más importantes del calendario estadounidense. La jornada dará lugar a un fin de semana largo de tres días para millones de trabajadores, estudiantes y empleados públicos en todo el país. El Memorial Day se conmemora cada año el último lunes de mayo y está dedicado a homenajear a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que murieron durante el servicio militar. Además de los actos oficiales, la fecha suele marcar el inicio no oficial de la temporada de verano en el país. De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el Memorial Day nació originalmente bajo el nombre de “Decoration Day”, una tradición en la que se decoraban con flores las tumbas de los soldados caídos tras la Guerra Civil estadounidense. La primera conmemoración nacional se realizó el 30 de mayo de 1868 en el Cementerio Nacional de Arlington. Con el paso de los años, la fecha evolucionó hasta convertirse en un homenaje para todos los militares estadounidenses fallecidos en tiempos de guerra y de paz. Desde 1971, una ley federal estableció que el feriado se celebre el último lunes de mayo para garantizar un fin de semana largo a nivel nacional. Durante esta jornada, miles de personas visitan cementerios y memoriales militares en distintas ciudades. También se realizan desfiles, ceremonias patrióticas y homenajes oficiales en honor a los soldados fallecidos. Una de las tradiciones más conocidas consiste en colocar banderas estadounidenses sobre las tumbas de los militares caídos. Además, a las 15 horas de cada Memorial Day se lleva adelante un “momento nacional de recuerdo”, una iniciativa impulsada para que la población dedique un minuto de silencio a quienes murieron en servicio. Millones de personas también aprovechan el fin de semana largo para viajar, asistir a festivales y participar de reuniones familiares organizadas durante el Memorial Day.