Ya es oficial | Bancolombia y Banco Agrario cierran en todo el país y las operaciones presenciales se cancelan durante 2 días de julio

Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante dos jornadas festivas de julio de 2026, por lo que millones de clientes deberán utilizar los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles para realizar sus operaciones financieras.

El primer cierre ocurrirá este lunes 20 de julio, fecha que se incorpora al calendario de festivos nacionales por la celebración del Día de la Independencia. Posteriormente, las entidades bancarias volverán a suspender sus servicios presenciales el viernes 7 de agosto, día en el que Colombia conmemora La Batalla de Boyacá.

La medida responde al calendario oficial de días festivos en Colombia, durante los cuales las entidades financieras ajustan su funcionamiento y suspenden la atención en sucursales físicas. Sin embargo, los servicios virtuales continuarán disponibles para los usuarios que necesiten realizar movimientos, pagos o consultas.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas en julio?

El cierre temporal de las oficinas bancarias se debe a que el lunes 20 de julio donde Colombia celebra el Día de la Independencia.

Para esta fecha no se aplica la llamada Ley Emiliani, norma que permite mover determinados festivos al inicio de la semana para promover los puentes festivos.

Por esta razón, desde el sábado 18 de julio, domingo 19 y lunes 20, los bancos permanecerán no estarán disponibles completando 72 horas de cierre consecutivo.

Además, el viernes 7 de agosto ya estaba establecido como festivo nacional por el Día de la Batalla de Boyacá, una fecha histórica que recuerda el enfrentamiento armado ocurrido en 1819.

¿Qué servicios de Bancolombia y Banco Agrario estarán disponibles durante los festivos?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando varias alternativas digitales para realizar sus operaciones bancarias.

En el caso de Bancolombia, los usuarios podrán acceder a la aplicación móvil, la sucursal virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados para diferentes transacciones.

Por su parte, los clientes del Banco Agrario podrán utilizar sus canales digitales, banca virtual, cajeros y puntos autorizados, dependiendo del tipo de trámite que necesiten realizar.

Los pagos, transferencias y consultas realizadas por medios electrónicos seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían reflejarse según los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas bancarias después de los festivos de julio?

Después del cierre del lunes 20 de julio, las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario retomarán su atención habitual el martes 21 de julio, de acuerdo con los horarios establecidos por cada sucursal.

Posteriormente, los bancos volverán a suspender la atención presencial el viernes 7 de agosto por la celebración del Día de la Batalla de Boyacá. La operación normal se retomará nuevamente el lunes 10 de agosto.

Los usuarios que tengan trámites pendientes deberán revisar con anticipación los horarios de atención para evitar retrasos en diligencias que requieran presencia física.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después del 20 de julio de 2026?

Con la llegada del nuevo festivo de julio, Colombia contará con 19 días festivos nacionales durante el año. Después del Día de la Independencia, el calendario continuará con las siguientes fechas: