El sindicato de bancarios anunció un nuevo paro nacional en protesta a la decisión del Banco Central de avanzar en el cierre de 12 de sus 21 tesorerías regionales en el país. La medida podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo. La Asociación Bancaria anunció un nuevo paro nacional para el próximo miércoles 16 de mayo en rechazo del cierre de tesorerías regionales. El reclamo también incluye las denuncias por cierre de sucursales y despido en el Banco Hipotecario. La medida de fuerza se realizará durante las últimas tres horas de atención al público. A través de un comunicado, explicaron que “pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente”. “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadores sin sus puestos”, subrayaron. De esta manera, el Banco Central y el Banco Hipotecario cerrarán tres horas antes de lo habitual. La atención será hasta las 12:00, ya que su horario habitual es hasta las 15:00. Por el paro bancario habrá una reducción en la atención presencial, por lo que algunas operaciones y trámites que requiera gestión por ventanilla pueden verse limitados hasta el siguiente día. Podrían verse afectadas otras operaciones como acreditaciones, cheques u operaciones empresariales. Sin embargo, quedarán una serie de formas para operar: