Pulpos, startup de gestión y punto de venta para pequeñas y medianas empresas, cerró una ronda de inversión por u$s 5 millones de dólares liderada por Dalus Capital con la participación de Impact Ventures, Daedalus y Alive Ventures. El capital se destinará, entre otras cosas, al desarrollo de agentes de IA integrados a WhatsApp. La startup, fundada por Franco Silvetti, Frank Martin y Lucas Cortés, permite a las pymes mexicanas construir un sistema financiero que opera con crédito directo entre comercio y cliente, plazos flexibles con proveedores, con el WhatsApp como su principal canal. Con el capital recibido, la compañía busca mejorar su plataforma POS (sistema punto de venta) con inteligencia artificial. El siguiente paso será la integración de agentes de IA conectados a WhatsApp a través del POS, asistentes capaces de responder clientes, recordar adeudos, emitir comprobantes y actualizar el inventario sin intervención humana, una capa de automatización que convierte al canal más usado por las pymes en una herramienta de gestión más eficiente. La startup está recibiendo capital semilla en un momento en que el venture capital ha dejado de arriesgarse masivamente al invertir en nuevas ideas. De acuerdo con Startuplinks y Cuántico VP, el número de rondas de inversión semilla en 2025 alcanzó su nivel más bajo desde 2017. Previamente, en abril de 2024, Pulpos recibió una ronda de u$s 4 millones de inversionistas como Andreessen Horowitz, H20 Capital Innovation, Lititude y Newtopia. Pulpos busca solucionar la falta de acceso de las pymes a financiamiento por parte de la banca tradicional, principalmente, con un modelo distinto a lo que ofrecen las fintech que dan acceso a microcréditos empresariales. “Las pymes no esperaron la inclusión del sistema financiero, construyeron sus propias reglas de operación. Hoy dan y reciben crédito, inventario y cobranza a través de su punto de venta y no por los productos financieros tradicionales”, dijo Frank Martin, cofundador de Pulpos. Pulpos creó una solución que promete hacer eficiente un fenómeno que ya ocurre en las pymes desde siempre: el uso de crédito entre, la pyme, proveedores y clientes. Para demostrar la viabilidad de su solución, la startup dijo que realizó una investigación sobre el comportamiento de más de 5,000 comercios en México. Revisó transacciones, formas de pago, más de un millón de mensajes enviados y ciclos de crédito y documentó un circuito financiero autónomo que ya está opera, pero que necesita herramientas para hacerlo más fluido. Pulpos encontró que el 43% de las ventas se paga en efectivo y el 27% a través de crédito directo entre negocio y cliente, sin papeles ni avales. Además, 8 de cada 10 compras a proveedores se liquidan a plazo, entre un día y una semana. “Un circuito que funciona, pero que opera a ciegas si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Sin información sobre el inventario y el negocio en tiempo real, los negocios no saben qué reponer ni qué cliente merece una oferta diferente”, informó la startup. Con la inversión semilla, Pulpos busca ahondar el uso de la IA en las microempresas, donde su adopción apenas roza el 0.1%, mientras que en las grandes corporaciones supera el 17%, según el Centro México Digital.