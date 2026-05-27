Por qué se calienta el cargador del celular y cuál es la mejor forma de solucionarlo

Cargar el celular todos los días se convirtió en una rutina automática para millones de personas. Sin embargo, un detalle que suele generar preocupación es cuando el cargador comienza a calentarse más de lo habitual mientras está enchufado.

Aunque en muchos casos esto forma parte del funcionamiento normal del dispositivo, los expertos advierten que un exceso de temperatura puede esconder fallas y provocar riesgos importantes.

El proceso de carga implica el paso constante de electricidad desde el enchufe hacia el teléfono, lo que naturalmente genera calor. Los cargadores modernos cuentan con sistemas internos diseñados para controlar la temperatura y evitar fallas inmediatas.

Aun así, cuando el accesorio alcanza niveles demasiado altos de calor o permanece así durante largos períodos, la situación deja de ser normal.

¿Cuándo el calentamiento del cargador deja de ser seguro?

Los fabricantes explican que sentir el cargador apenas tibio mientras el celular se está cargando no suele representar un problema. El inconveniente aparece cuando el dispositivo se vuelve incómodo al tacto, emite olor extraño o mantiene temperaturas elevadas durante mucho tiempo.

Ese sobrecalentamiento puede ser consecuencia de fallas internas, materiales de mala calidad o un uso incorrecto. Detectarlo a tiempo resulta clave para prevenir daños mayores tanto en el teléfono como en el entorno donde se utiliza.

Los peligros de usar un cargador sobrecalentado

El exceso de temperatura en un cargador no solo afecta su funcionamiento. También puede poner en riesgo otros componentes y hasta la seguridad de las personas.

Entre los principales problemas asociados al sobrecalentamiento aparecen:

Daños en la batería del celular.

Reducción de la vida útil del dispositivo.

Fallas internas irreversibles.

Riesgo de quemaduras al tocar el cargador.

Posibilidad de incendio en casos extremos.

Emisión de humo o derretimiento de materiales.

Especialistas advierten que mantener un cargador trabajando a temperaturas elevadas durante períodos prolongados incrementa las posibilidades de accidentes eléctricos dentro del hogar.

Las causas más comunes por las que un cargador se calienta demasiado

Uno de los motivos más frecuentes es el uso de cargadores genéricos o de baja calidad. Muchos de estos productos no cuentan con certificaciones de seguridad ni sistemas eficientes para disipar el calor.

También puede influir utilizar un cargador incompatible con el modelo del teléfono. Por eso, los fabricantes recomiendan optar por accesorios originales o productos certificados de marcas reconocidas.

Otro factor habitual es el uso de cables dañados, doblados o desgastados, ya que pueden alterar el flujo eléctrico y generar temperaturas peligrosas.

Por qué se calienta el cargador del celular y cuál es la mejor forma de solucionarlo

Además, el entorno donde se utiliza el cargador también influye. Apoyarlo sobre camas, almohadas, sillones o superficies blandas dificulta la ventilación y favorece la acumulación de calor. Lo mismo ocurre en ambientes cerrados, mal ventilados o expuestos al sol.

¿Qué hacer si el cargador del celular se sobrecalienta?

Ante cualquier señal de temperatura excesiva, los expertos recomiendan actuar rápidamente. El primer paso es desconectar el cargador tanto del enchufe como del celular.

Si el accesorio presenta manchas, olor a quemado, partes derretidas o daños visibles en el cable, lo más seguro es dejar de usarlo inmediatamente.

También aconsejan permitir que se enfríe de forma natural en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor. No se recomienda intentar enfriarlo con agua ni colocarlo en superficies frías de manera brusca.

Si el problema vuelve a repetirse después de volver a usarlo, la recomendación es reemplazar el cargador por uno certificado y de buena calidad para evitar riesgos mayores.