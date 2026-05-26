Perfecto para casas pequeñas: la planta interior vistosa, vive con poco riego y es fácil de cuidar.

Hay una planta que los jardineros recomiendan cada vez más para departamentos y casas chicas, y que todavía no tuvo la fama que merece. Se llama aspidistra (Aspidistra elatior) y reúne tres características que la hacen ideal para quienes no tienen tiempo ni espacio: tolera la sombra, requiere riego mínimo y es prácticamente indestructible.

A diferencia del potus o la lengua de suegra, la aspidistra tiene un porte más elegante y hojas largas de un verde profundo y brillante que aportan una estética mucho más sofisticada al ambiente.

Por qué la aspidistra es la planta ideal para interiores

Su principal ventaja es la tolerancia a condiciones adversas. Soporta ambientes con poca luz natural, temperaturas que bajan hasta los 5°C y períodos prolongados sin riego.

La aspidistra reúne tres características que la hacen ideal para quienes no tienen tiempo ni espacio. Archivo.

En este sentido, es una de las pocas plantas de interior que puede sobrevivir en pasillos, baños sin ventana o rincones alejados de las ventanas.

Estas son sus características clave:

Luz: prefiere la sombra o semisombra; el sol directo quema sus hojas

Riego: cada 10 a 15 días en invierno, cada 7 días en verano; tolera el olvido

Temperatura: se adapta a climas fríos y cálidos sin problema

Toxicidad: no es tóxica para perros ni gatos, dato clave para hogares con mascotas

Crecimiento: lento pero constante; no invade el espacio

No necesita trasplante frecuente ni fertilizantes especiales. Con tierra universal y una maceta con buen drenaje, prospera durante años sin grandes intervenciones.

Cómo cuidarla para que se vea siempre bien

El único cuidado que realmente marca la diferencia es limpiar las hojas con un paño húmedo cada dos o tres semanas. El polvo acumulado opaca el verde y reduce su capacidad de absorber la poca luz disponible.

Si se quiere estimular su crecimiento, se puede abonar con fertilizante líquido diluido una vez al mes durante la primavera y el verano. No más que eso.

Un detalle a tener en cuenta: las hojas con puntas amarillas indican exceso de riego. La solución es simple, dejar secar bien la tierra antes de volver a regar.

La aspidistra es, en definitiva, la planta de interior que muchos buscan sin saber su nombre: vistosa, resistente y sin complicaciones.