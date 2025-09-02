Llega un nuevo mega outlet a Buenos Aires: qué marcas participan, precios y hasta cuándo estará abierto
Hasta el 15 de septiembre, la feria de rebajas estará disponible en la ciudad con marcas de ropa internacionales y precios desde los $ 10.900.
Conseguir ropa de marcas internacionales en Argentina suele ser una tarea difícil debido a la ausencia de locales. En este contexto, abrió un nuevo mega outlet en la Ciudad de Buenos Aires que promete precios imbatibles desde los $ 10.900.
Gap, Old Navy y Banana Republic son algunas de las marcas que estarán presentes en el American Outlet, una feria de descuentos con ofertas tentadoras y un stock que se renueva todos los días para asegurar la variedad.
¿Dónde queda el mega outlet de ropa?
El American Outlet está ubicado en Distrito Arcos, sobre las avenidas Paraguay y Santa Fe, en el barrio de Palermo. El espacio combina locales de ropa con una propuesta gastronómica y un patio abierto ideal para disfrutar de una jornada de compras.
¿Hasta cuándo abre el American Outlet?
Se trata de una feria de indumentaria importada con descuentos de más del 50% pensada para quienes buscan renovar su guardarropa sin gastar de más.
El outlet estará abierto hasta el 15 de septiembre, por lo que es una opción ideal para aprovechar antes del cambio de temporada.
Las marcas que vende
American Outlet ofrece una amplia variedad de indumentaria y accesorios de rebaja, ideales tanto para la temporada de invierno como la primavera.
El local ofrece más de 18.000 prendas de marcas reconocidas como Gap, Old Navy y Banana Republic, todas con precios rebajados y salida directa de fábrica.
Lista de precios
Los precios están organizados por colores, según el tipo de prenda. Estos son algunos de los valores disponibles:
- $ 10.900
- $ 17.900
- $ 21.900
- $ 26.900
- $ 32.900
- $ 39.900
- $ 43.900
- $ 47.900
- $ 54.900
- $ 62.900
- $ 99.900
- $ 149.900
¿Qué días abre el outlet?
El American Outlet abre de domingo a jueves de 10 a 21 horas, viernes de 10 a 18 horas y sábados de 19:30 a 22 horas. Estará disponible hasta el 15 de septiembre en Distrito Arcos, Palermo.
