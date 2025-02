Alfaparf compra dos empresas brasileñas y proyecta duplicar su facturación en la Argentina

El Grupo Alfaparf Milano refuerza su crecimiento al incorporar a su portafolio las marcas brasileñas Depil Bella, líder en el mercado de depilación, y Raavi, especializada en dermocosmética. Con esta adquisición de u$s 175 millones, la compañía de cosmética capilar fortalecerá su presencia en el segmento de consumo masivo en la Argentina y proyecta duplicar su facturación - de u$s 1,5 millones a u$s 3 millones mensuales- en los próximos tres años .

"El grupo comenzó en el sector profesional, pero ahora busca expandirse también en el mercado masivo, donde ya contamos con clientes como Carrefour, Farmacity, Pigmento, Coto, Libertad, La Gallega. La inversión estará dirigida a ampliar nuestro portafolio", afirmó César Cantero, CEO de Alfaparf Milano en la Argentina, y detalló que, para ampliar la oferta, invertirán u$s 2 millones en el país.

El acuerdo forma parte de una estrategia de expansión global que la empresa emprendió en los últimos años, según indicaron para "ser uno de los principales actores en la industria cosmética internacional". El grupo italiano incorporó marcas como Becos, DecoDerm, Solarium, Dibi Center, Olos y APG Medical, además de líneas capilares como Selective, Kezy y Eugene Perma.

En este contexto, el ejecutivo detalló que el plan de ruta para la Argentina contempla la llegada de la línea Selective para profesionales en el segundo semestre, además de la ampliación de la gama Yellow, una opción profesional de menor costo. Asimismo, empezarán a explorar el segmento de depilación, actualmente dominado por Depimiel, hacia finales de este año o principios de 2026.

Alfaparf Milano proyecta terminar este 2025 con un crecimiento promedio del 25% en su facturación anual, al pasar de los u$s 16 millones del año pasado a los u$s 20 millones.

El cambio dentro del plan de negocios se da gracias a la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. "El grupo va a aprovechar el cambio en el paradigma de la Argentina. Vemos la oportunidad de reemplazar marcas nacionales por marcas que puedan ser importadas a un costo menor. Es una adecuación mucho más amplia de nuestra oferta de productos, alineada con lo que Alfaparf hace en los más de 120 países en los que opera", expresó Cantero.

"En la etapa anterior nos enfocamos mucho en los productos fabricados en el país, restringiendo un poco la variedad. Ahora, habrá mucha más variedad de productos para que la gente pueda elegir", completó.

El cambio en la balanza entre productos nacionales e importados también implica un ajuste en el funcionamiento de la planta de Alfaparf en Argentina, ubicada en el parque industrial Garín, donde opera desde hace 12 años.

El grupo está abierto a la producción de marcas blancas, tal como ya lo hacen en México, Brasil e Italia. Ante la consulta sobre la posible reducción de la fabricación nacional debido al ingreso de productos importados, el ejecutivo respondió: "Por ahora estamos acomodando stock y demás, pero estamos en diálogo con empresas para tercerizar los productos".

Alfaparf Milano forma parte del grupo multinacional Alfaparf, con sede en Italia. Con más de 40 años de trayectoria, cuenta con filiales en 25 países y presencia en 90. Además, dispone de plantas de producción en Italia, la Argentina, Brasil, México y Venezuela.

En la Argentina, más de 150 empleados trabajan en todas las áreas operativas, incluido el laboratorio y la planta productiva. En el primer trimestre de 2024, la planta argentina alcanzó un nuevo récord: se fabricaron 1,6 millones de piezas. Este hito se logró en la planta de 7500 metros cuadrados (m2) en Garín, Provincia de Buenos Aires.

Según fuentes del sector, la actividad económica en la industria cosmética no escapó a la caída generalizada de las ventas. La disminución se frenó recién en diciembre, aunque esto no significa que las ventas estén en crecimiento. De hecho, el último informe de CAME sobre ventas minoristas indicó que las perfumerías sufrieron la mayor baja del año, con una disminución anual del 24,5%.