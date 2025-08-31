Abre un nuevo mega shopping a cielo abierto en Palermo: cómo será y cuándo es la fecha de apertura

Palermo suma una propuesta comercial diseñada para conquistar a la Generación Z: Palermo OFF. Se trata de un shopping a cielo abierto que contará con 18 locales de moda y gastronomía sobre la calle Arenales, en el espacio que décadas atrás ocupó el Paseo del Sol.

Impulsado por el Grupo IRSA, el proyecto busca transformar un sector abandonado en un centro comercial moderno, con impronta digital y estética canchera. Con una superficie de 2000 metros cuadrados, Palermo OFF apuesta a captar a los más jóvenes con marcas nacionales en tendencia.

Palermo OFF: ¿cómo será el nuevo mega shopping?

Palermo OFF estará ubicado junto al Alto Palermo, en Arenales 3339, y conectará con Berutti a través de un paseo al aire libre. El espacio contará con 18 locales comerciales y una terraza gastronómica, en un entorno completamente renovado que busca atraer a un público joven.

El diseño del shopping fue pensado para ofrecer una experiencia diferente, con marcas seleccionadas por su presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube . La estrategia apunta a generar un espacio de encuentro entre el mundo físico y el universo digital, con locales que hasta ahora solo funcionaban como showrooms o tiendas online.

¿Qué marcas estarán en Palermo OFF?

El scouting de marcas se centró en propuestas innovadoras y con fuerte presencia en redes. Entre las firmas confirmadas se encuentran:

Bullbenny

Revolver

Bolivia

New Era

Top White

Calipsian

Gianni di Paolo

Boho

Chini

Estas marcas de indumentaria se destacan por su estilo urbano, moderno y por estar alineadas con las tendencias que siguen los jóvenes en plataformas digitales.

¿Qué locales serán parte de la propuesta gastronómica?

La oferta gastronómica de Palermo OFF también fue pensada para atraer a los amantes de la buena comida y las experiencias gourmet. Entre los locales confirmados se encuentran:

Cuervo

Orno Pizza

Nacha

Kotaro

Be Moddie

Heladería Gaviota

La terraza gastronómica será uno de los puntos fuertes del paseo, con opciones para todos los gustos y un ambiente ideal para disfrutar al aire libre.

¿Cuándo abre Palermo OFF?

La apertura oficial de Palermo OFF está prevista para la primera semana de octubre, aunque aún no se confirmó la fecha exacta. El proyecto ya tiene 15 de los 18 locales concesionados, con contratos promedio de tres años. Se estima que trabajarán unas 200 personas en el nuevo centro comercial.

Con precios por metro cuadrado entre un 40 y 50% más bajos que los de los shoppings tradicionales, Palermo OFF se posiciona como una alternativa moderna, accesible y pensada para una nueva generación de consumidores.