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La Voge 900DSX se posiciona como una de las motocicletas más completas del segmento Trail al combinar tecnología de última generación, un amplio equipamiento de serie y un precio de 9192 euros en España, que además incluye cinco años de garantía y un año de seguro bajo determinadas condiciones.

Con un motor bicilíndrico de 895 cc, una potencia de 95 CV y un par máximo de 95 Nm, este modelo apuesta por la seguridad, la conectividad y el confort tanto para la conducción en carretera como para las rutas off-road, incorporando sistemas electrónicos y componentes de marcas reconocidas.

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Voge 900DSX: tecnología de seguridad y conectividad para una conducción más avanzada

La Voge 900DSX incorpora múltiples sistemas destinados a mejorar la seguridad y la experiencia de conducción. Entre sus principales innovaciones destacan:

  • IMU Bosch de 6 ejes.
  • Sistema Cornering ABS, que evita el bloqueo de las ruedas incluso durante frenadas en curva.
  • Control de tracción (TCS).
  • Radar de aviso de obstáculos en ángulo muerto.
  • Sistema de aviso de frenada de emergencia (ESS).
  • Pantalla TFT de 7 pulgadas con cristal antirrayaduras.
  • Función Mirroring para proyectar la pantalla del smartphone.
  • Tres años de acceso gratuito al navegador Carbit Ride.
  • Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS).
  • Arranque sin llave (Keyless).
  • Cámara frontal HD para registrar los trayectos.
La Voge 900DSX destaca por su innovación, seguridad y rendimiento.
La Voge 900DSX destaca por su innovación, seguridad y rendimiento.Voge

Motor de 95 CV y componentes premium: así es el rendimiento de la nueva Trail de Voge

La mecánica de la Voge 900DSX ha sido desarrollada con tecnología alemana y está orientada a ofrecer prestaciones tanto en carretera como fuera del asfalto. Entre sus principales características figuran:

  • Motor bicilíndrico en línea de 895 cc.
  • Potencia máxima de 95 CV a 8.250 rpm.
  • Par máximo de 95 Nm a 6.250 rpm.
  • Versión limitada de 47 CV para el carnet A2.
  • Culatas DOHC de ocho válvulas.
  • Refrigeración líquida.
  • Eje de equilibrado.
  • Embrague antirrebote.
  • Cambio rápido QSS de subida y bajada.
  • Consumo homologado de 4,9 litros cada 100 kilómetros.
  • Emisiones de 99 g/km de CO₂.

La parte ciclo también apuesta por componentes de primer nivel

  • Horquilla invertida KYB de 43 mm totalmente regulable.
  • Monoamortiguador trasero regulable con mando hidráulico.
  • Amortiguador de dirección.
  • Frenos Brembo con doble disco delantero de 305 mm.
  • Disco trasero de 265 mm.
  • ABS completamente desconectable para conducción off-road.
  • Neumáticos tubeless Pirelli Scorpion Trail II.
La Voge 900DSX se consigue en el país por menos de 9200 euros.
La Voge 900DSX se consigue en el país por menos de 9200 euros.Voge

Equipamiento de serie y precio: todo lo que incluye la Voge 900DSX

Además de su apartado mecánico y tecnológico, la Voge 900DSX ofrece un equipamiento de serie orientado al confort y a los viajes de larga distancia. Entre los elementos incluidos destacan:

  • Control de crucero (CCS).
  • Cuatro modos de conducción: Sport, Road, Rain y Enduro.
  • Iluminación Full LED.
  • Faros antiniebla.
  • Puños calefactables.
  • Asiento del conductor calefactable.
  • Parabrisas regulable.
  • Paramanos.
  • Defensas laterales.
  • Cubrecárter.
  • Caballete central.
  • Parrilla portabultos.
  • Tomas USB y de 12 V.