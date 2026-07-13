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La Voge 900DSX se posiciona como una de las motocicletas más completas del segmento Trail al combinar tecnología de última generación, un amplio equipamiento de serie y un precio de 9192 euros en España, que además incluye cinco años de garantía y un año de seguro bajo determinadas condiciones.
Con un motor bicilíndrico de 895 cc, una potencia de 95 CV y un par máximo de 95 Nm, este modelo apuesta por la seguridad, la conectividad y el confort tanto para la conducción en carretera como para las rutas off-road, incorporando sistemas electrónicos y componentes de marcas reconocidas.
Voge 900DSX: tecnología de seguridad y conectividad para una conducción más avanzada
La Voge 900DSX incorpora múltiples sistemas destinados a mejorar la seguridad y la experiencia de conducción. Entre sus principales innovaciones destacan:
- IMU Bosch de 6 ejes.
- Sistema Cornering ABS, que evita el bloqueo de las ruedas incluso durante frenadas en curva.
- Control de tracción (TCS).
- Radar de aviso de obstáculos en ángulo muerto.
- Sistema de aviso de frenada de emergencia (ESS).
- Pantalla TFT de 7 pulgadas con cristal antirrayaduras.
- Función Mirroring para proyectar la pantalla del smartphone.
- Tres años de acceso gratuito al navegador Carbit Ride.
- Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS).
- Arranque sin llave (Keyless).
- Cámara frontal HD para registrar los trayectos.
Motor de 95 CV y componentes premium: así es el rendimiento de la nueva Trail de Voge
La mecánica de la Voge 900DSX ha sido desarrollada con tecnología alemana y está orientada a ofrecer prestaciones tanto en carretera como fuera del asfalto. Entre sus principales características figuran:
- Motor bicilíndrico en línea de 895 cc.
- Potencia máxima de 95 CV a 8.250 rpm.
- Par máximo de 95 Nm a 6.250 rpm.
- Versión limitada de 47 CV para el carnet A2.
- Culatas DOHC de ocho válvulas.
- Refrigeración líquida.
- Eje de equilibrado.
- Embrague antirrebote.
- Cambio rápido QSS de subida y bajada.
- Consumo homologado de 4,9 litros cada 100 kilómetros.
- Emisiones de 99 g/km de CO₂.
La parte ciclo también apuesta por componentes de primer nivel
- Horquilla invertida KYB de 43 mm totalmente regulable.
- Monoamortiguador trasero regulable con mando hidráulico.
- Amortiguador de dirección.
- Frenos Brembo con doble disco delantero de 305 mm.
- Disco trasero de 265 mm.
- ABS completamente desconectable para conducción off-road.
- Neumáticos tubeless Pirelli Scorpion Trail II.
Equipamiento de serie y precio: todo lo que incluye la Voge 900DSX
Además de su apartado mecánico y tecnológico, la Voge 900DSX ofrece un equipamiento de serie orientado al confort y a los viajes de larga distancia. Entre los elementos incluidos destacan:
- Control de crucero (CCS).
- Cuatro modos de conducción: Sport, Road, Rain y Enduro.
- Iluminación Full LED.
- Faros antiniebla.
- Puños calefactables.
- Asiento del conductor calefactable.
- Parabrisas regulable.
- Paramanos.
- Defensas laterales.
- Cubrecárter.
- Caballete central.
- Parrilla portabultos.
- Tomas USB y de 12 V.