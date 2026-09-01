Esta novedosa furgoneta camper de Citroën es ideal para viajar, comer y dormir en viajes largos: ofrece hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor.

La Citroën Holidays es una furgoneta camper pensada para quienes buscan combinar las prestaciones de un vehículo de ocio con la comodidad necesaria para utilizarlo en el día a día. Su configuración permite viajar, cocinar, comer y dormir a bordo, con capacidad para hasta cuatro personas y un interior modular.

El modelo parte de 57.800 euros en España y se comercializa con una gama sencilla formada por las versiones Holidays y Holidays Pack Max. Además de su equipamiento para viajes largos, incorpora un amplio paquete de tecnologías de asistencia al conductor y soluciones digitales para mejorar la seguridad y el confort durante los desplazamientos.

Motor diésel de hasta 180 CV para viajes largos

La Citroën Holidays está disponible con dos configuraciones de motor diésel, asociadas a transmisiones manual y automática. La primera desarrolla 150 CV, mientras que la segunda alcanza los 180 CV.

Diésel manual: 150 CV

Consumo combinado WLTP: 7,0 l/100 km.

Consumo del Pack Max: 7,1 l/100 km.

Emisiones combinadas: 210 g de CO₂/km.

Emisiones del Pack Max: 186 g de CO₂/km.

Diésel automático: 180 CV

Consumo combinado WLTP: 7,3 l/100 km.

Consumo del Pack Max: 7,3 l/100 km.

Emisiones combinadas: 208 g de CO₂/km.

Emisiones del Pack Max: 193 g de CO₂/km.

Esta novedosa furgoneta camper de Citroën es ideal para viajar, comer y dormir en viajes largos: ofrece hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor. Citroën

Diseño interior de la Citroën Holidays: hasta cuatro plazas para dormir

La distribución de la camper busca aprovechar el espacio disponible y convertir el habitáculo en una zona funcional para viajes de varios días. El mobiliario puede adaptarse según las necesidades de los ocupantes y cuenta con diferentes soluciones de almacenamiento.

Capacidad: hasta cuatro personas.

Banco trasero convertible: se transforma en una cama doble.

Mesa multifunción: puede utilizarse para comer, trabajar o jugar y retirarse cuando se necesita más espacio.

Almacenamiento: incorpora diferentes compartimentos para mantener ordenado el habitáculo.

Agua limpia: depósito de 10 litros.

Aguas residuales: depósito de 10 litros.

Ducha trasera: disponible con un depósito de 25 litros.

Aseos: posibilidad de incorporar aseos extraíbles.

Cocina integrada: permite preparar comidas durante los viajes.

Interior modular: diseñado para combinar las funciones de vivienda y vehículo de ocio.

Esta novedosa furgoneta camper de Citroën es ideal para viajar, comer y dormir en viajes largos: ofrece hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor. Citroën

Tecnología y asistencia al conductor: hasta 17 sistemas

La tecnología también ocupa un lugar destacado en esta camper, con sistemas destinados a facilitar la conducción y mejorar la experiencia digital a bordo. El equipamiento incluye hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor, además de diferentes funciones de conectividad.

Pantalla táctil central HD de 10 pulgadas para controlar las principales funciones del vehículo.

Cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas , con pantallas personalizables.

Apple CarPlay inalámbrico para integrar el teléfono móvil.

Android Auto inalámbrico para acceder a las funciones compatibles del smartphone.

Reconocimiento de voz natural para controlar funciones sin retirar las manos del volante.

Navegación 3D conectada .

Información de tráfico en tiempo real para facilitar la planificación de los desplazamientos.

Hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor, orientadas a aumentar el confort y la seguridad durante la conducción.

La propuesta se completa con una configuración pensada para mantener la versatilidad del vehículo. La Citroën Holidays puede utilizarse como camper para dormir y vivir durante los viajes y, al mismo tiempo, como vehículo para los desplazamientos cotidianos. Asimismo, está concebida para conducirse con un permiso de conducir estándar de categoría B en los mercados donde se aplica esta normativa.