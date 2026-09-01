Esta novedosa furgoneta camper de Citroën es ideal para viajar, comer y dormir en viajes largos: ofrece hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor.

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La Citroën Holidays es una furgoneta camper pensada para quienes buscan combinar las prestaciones de un vehículo de ocio con la comodidad necesaria para utilizarlo en el día a día. Su configuración permite viajar, cocinar, comer y dormir a bordo, con capacidad para hasta cuatro personas y un interior modular.
El modelo parte de 57.800 euros en España y se comercializa con una gama sencilla formada por las versiones Holidays y Holidays Pack Max. Además de su equipamiento para viajes largos, incorpora un amplio paquete de tecnologías de asistencia al conductor y soluciones digitales para mejorar la seguridad y el confort durante los desplazamientos.
Motor diésel de hasta 180 CV para viajes largos
La Citroën Holidays está disponible con dos configuraciones de motor diésel, asociadas a transmisiones manual y automática. La primera desarrolla 150 CV, mientras que la segunda alcanza los 180 CV.
Diésel manual: 150 CV
- Consumo combinado WLTP: 7,0 l/100 km.
- Consumo del Pack Max: 7,1 l/100 km.
- Emisiones combinadas: 210 g de CO₂/km.
- Emisiones del Pack Max: 186 g de CO₂/km.
Diésel automático: 180 CV
- Consumo combinado WLTP: 7,3 l/100 km.
- Consumo del Pack Max: 7,3 l/100 km.
- Emisiones combinadas: 208 g de CO₂/km.
- Emisiones del Pack Max: 193 g de CO₂/km.
Diseño interior de la Citroën Holidays: hasta cuatro plazas para dormir
La distribución de la camper busca aprovechar el espacio disponible y convertir el habitáculo en una zona funcional para viajes de varios días. El mobiliario puede adaptarse según las necesidades de los ocupantes y cuenta con diferentes soluciones de almacenamiento.
- Capacidad: hasta cuatro personas.
- Banco trasero convertible: se transforma en una cama doble.
- Mesa multifunción: puede utilizarse para comer, trabajar o jugar y retirarse cuando se necesita más espacio.
- Almacenamiento: incorpora diferentes compartimentos para mantener ordenado el habitáculo.
- Agua limpia: depósito de 10 litros.
- Aguas residuales: depósito de 10 litros.
- Ducha trasera: disponible con un depósito de 25 litros.
- Aseos: posibilidad de incorporar aseos extraíbles.
- Cocina integrada: permite preparar comidas durante los viajes.
- Interior modular: diseñado para combinar las funciones de vivienda y vehículo de ocio.
Tecnología y asistencia al conductor: hasta 17 sistemas
La tecnología también ocupa un lugar destacado en esta camper, con sistemas destinados a facilitar la conducción y mejorar la experiencia digital a bordo. El equipamiento incluye hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor, además de diferentes funciones de conectividad.
- Pantalla táctil central HD de 10 pulgadas para controlar las principales funciones del vehículo.
- Cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, con pantallas personalizables.
- Apple CarPlay inalámbrico para integrar el teléfono móvil.
- Android Auto inalámbrico para acceder a las funciones compatibles del smartphone.
- Reconocimiento de voz natural para controlar funciones sin retirar las manos del volante.
- Navegación 3D conectada.
- Información de tráfico en tiempo real para facilitar la planificación de los desplazamientos.
- Hasta 17 tecnologías de asistencia al conductor, orientadas a aumentar el confort y la seguridad durante la conducción.
La propuesta se completa con una configuración pensada para mantener la versatilidad del vehículo. La Citroën Holidays puede utilizarse como camper para dormir y vivir durante los viajes y, al mismo tiempo, como vehículo para los desplazamientos cotidianos. Asimismo, está concebida para conducirse con un permiso de conducir estándar de categoría B en los mercados donde se aplica esta normativa.