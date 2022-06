Viruela del mono: la velocidad del contagio 'espanta' a una experta de la OMS porque "esto no se vio antes"

Más de 550 casos de viruela del mono fueron notificados ya en al menos 30 países, confirmó la líder técnica del grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para esta enfermedad, Rosamund Lewis , y destacó que el brote está ocurriendo en varios lugares a la vez y se notifican contagios en períodos relativamente cortos.

"Estamos viendo que, en unos pocos días, en un par de semanas, más de 500 personas se enfermaron. Esto es diferente. Esto no ha sido visto antes", recalcó Lewis en diálogo con CNN.

ALERTA Viruela del mono: confirman el segundo caso en la Argentina



Viruela del mono: como es el PCR que indica si lo tenés o no



Lewis dijo que la OMS no conoce el origen del brote y pidió a los países que aprovechen la "ventana de oportunidad" para evitar que los casos se conviertan en un brote mayor. Eso ocurriría si el virus aprovecha la oportunidad de establecerse como un patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como niños pequeños y personas inmunodeprimidas.



Aunque la OMS aún no se preocupa por una pandemia global de viruela del mono, su grupo de expertos se reunirá esta semana para establecer una agenda de investigación y prioridades de investigación sobre la viruela del mono.

"El virus no es nuevo. Tenemos una base de conocimiento sobre la que podemos construir, pero todavía hay muchas preguntas", dijo la especialista de la agencia de Naciones Unidas.



La OMS instó a los proveedores de atención médica a estar atentos a posibles síntomas como sarpullido, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores musculares y fatiga, y a ofrecer pruebas a cualquier persona que tenga estos síntomas.

En total, 18 naciones del llamado viejo continente ya han notificado personas con la viruela del mono, entre los que se encuentran Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Eslovenia, República Checa, Finlandia, Irlanda y Malta. También detectado casos en Canadá, Australia, Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Argentina y México.

NO SABEN SI PODRÁN CONTENERLA POR COMPLETO

La Oficina Regional para Europa de la OMS descartó encarar medidas similares a las que tomó durante la pandemia de COVID-19 para atajar la viruela del mono, pero reconoció que aún se desconoce si se podrá "contener su propagación por completo".



"Por el momento, la respuesta a la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la COVID-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo", lamentó su director, Hans Kluge.

Por lo pronto instó a lograr "una reducción significativa y urgente" de las exposiciones al virus "a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos".

Advirtió que "la posibilidad de que se produzca una mayor transmisión en Europa y en otros lugares durante el verano (boreal) es alta ", debido a "las docenas de festivales y grandes fiestas previstas". "Proporcionan contextos en los que puede producirse la amplificación", alerto.