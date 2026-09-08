En esta noticia ¿Cuál fue la decisión de la Justicia sobre el caso Ernestina País?

La Justicia de San Isidro cerró la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais. La fiscal Carolina Asprella archivó el expediente tras confirmar la hipótesis principal del caso. El trágico hecho ocurrió el pasado 26 de junio cuando la periodista fue embestida por un tren.

El rodado que conducía la presentadora intentó atravesar las vías con las barreras bajas. La formación del Tren de la Costa impactó contra el costado del conductor. Las cámaras de seguridad municipales registraron la maniobra fatal en el cruce de San Isidro.

Los exámenes médicos forenses determinaron que la víctima falleció de forma instantánea en el lugar. Las pericias toxicológicas descartaron la presencia de alcohol o sustancias en su organismo . Así, toda la evidencia recolectada por los investigadores respaldó la teoría de un siniestro vial.

¿Cuál fue la decisión de la Justicia sobre el caso Ernestina País?

Los peritos mecánicos finalizaron la inspección detallada sobre el vehículo de la conductora. El informe técnico confirmó que el auto no presentaba fallas mecánicas previas al impacto. La inspección descartó cualquier desperfecto técnico en los frenos o la dirección del automóvil.

La investigación oficial también descartó de manera categórica la participación de terceros en el lugar. Los especialistas comprobaron que el sistema de señalización ferroviaria funcionaba con total normalidad. De esta manera, el expediente judicial concluyó que la maniobra respondió a una decisión exclusiva de la automovilista .

La fiscalía dio por concluida la causa al no detectar figuras penales para perseguir. La resolución judicial ratificó que el fallecimiento ocurrió de manera accidental sin intervención ajena. El tribunal ordenó el archivo definitivo de las actuaciones iniciadas tras el siniestro.

Los familiares recibieron la notificación formal sobre el cierre de las actuaciones correspondientes. El fallo judicial puso fin a las especulaciones en torno a la tragedia vial y la causa quedó sellada de forma definitiva en los tribunales de la provincia.