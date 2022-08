Viajar y estudiar en Estados Unidos: ¿cómo encontrar becas universitarias y sacar la visa de estudio?

La situación económica del país empeoró durante los últimos años. Si bien el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un listado de 4 ejes de medidas económicas para estabilizar las cuentas públicas, la tranquilidad de la economía argentina parece un horizonte bastante lejano.

Por esta razón, más de 1 millón de argentinos emigraron en los últimos siete años. Una de las maneras de emigrar sin visa de trabajo consiste en obtener una beca para estudiar en universidades extranjeras. El proceso para conseguirlas no es fácil, pero tampoco es imposible.

En la web existen decenas de páginas que ayudan a los estudiantes a sacar su beca de estudio y brindan soporte para que todos puedan lograrlo.

Hay diferentes tipos de becas para estudiar en Estados Unidos o Europa, pero la mayoría cubren gastos en educación y te brindan un permiso para trabajar en la universidad.

Para obtener la beca, antes es necesario tener en claro cuestiones cómo en qué país nos gustaría estudiar, qué carrera nos gustaría hacer. Luego de eso, debemos comunicarnos con la universidad elegida y enviarles un mail preguntándole todas las dudas. Por ejemplo, podemos consultar por los requisitos de admisión, cómo se dictan las clases y cuáles son los tipos de becas que ofrecen, entre otras cuestiones.

Los requisitos para sacar una beca son muy variados, pero pueden ir entre cartas de referencias de otras universidades, académicos o empresas importantes, la certificación de las calificaciones de la universidad en donde cursaste tus carreras de grado y posgrado, o escribir un ensayo, entre otras formalidades para la admisión.

Luego de eso, no es necesario sacar una visa de trabajo, sino que debemos tramitar una visa para estudiantes. Para poder hacerlo, debemos llenar algunos formularios en la página web de la embajada de Estados Unidos o a la del país europeo, en caso de que elijamos laguna nación del viejo continente para estudiar.

¿Cómo encontrar becas de estudio en Estados Unidos?

La embajada de Estados Unidos cuenta con un buscador de programas de intercambio y becas a través de su página oficial. En el apartada EducationsUSA, los jóvenes pueden investigar sobre todas las becas disponibles.

Además, Estados Unidos divide las becas para estudiantes y para jóvenes profesionales.

Entre los programas para estudiantes se encuentran:

Estudiantes universitarios de pregrado

Estudiantes de Secundaria/Preparatoria

Estudiantes universitarios graduados

Jóvenes profesionales

Escritores, periodistas y cineastas

Profesional

Artistas Visuales y Escénicas

Profesores

Otros profesionales que trabajan

Profesores de ingles

Líderes cívicos y gubernamentales

Atletas y entrenadores

Académicos, académicos e investigadores

EducationUSA es una red del Departamento de Estado de EE. UU. de más de 430 centros de asesoramiento para estudiantes internacionales en más de 175 países y territorios.

Según indican en su pagina web, la red promueve la educación superior de los EE. UU. a estudiantes de todo el mundo "al ofrecer información precisa, completa y actualizada sobre oportunidades para estudiar en instituciones postsecundarias acreditadas en los Estados Unidos" .

Por otro lado, esta red también brinda servicios a la comunidad de educación superior para "ayudar a los líderes institucionales a cumplir sus objetivos de reclutamiento e internacionalización del campus".

Antes de sacar la beca de estudio, Estados Unidos recomienda tener en cuenta algunos pasos previos.

Debemos conocer la variedad de opciones disponibles y cómo identificar la institución que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Tendremos que explorar opciones o consultar nuestra lista de oportunidades de ayuda financiera universitaria.

Tenemos que planificar con anticipación y conocer los documentos y requisitos para aplicar al programa de becas que queramos.

Debemos familiarizarnos con los requisitos de la visa de estudiante de EE. UU. y tomarnos el tiempo suficiente para preparar la solicitud.

Es necesario estar informado sobre todos los datos previos a la salida, incluida la recopilación de documentos para la llegada y el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Antes de hacer la visa, es importante esperar el mail o carta de aceptación una vez solicitada en la universidad correspondiente.

Cómo solicitar una visa de estudiante en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ofrece tres tipos de visas estudiantiles (que son del tipo F, J y M). Para postular a estas visas, debés realizar una pequeña entrevista, donde deberás explicar por qué querés estudiar en Estados Unidos y qué planes tenés para cuando termines tus estudios.

Visa de estudiante F: este documento es el que necesitás para estudiar en un college o universidad acreditado de Estados Unidos o bien, para estudiar inglés en un instituto.

Visa de estudiante F: este documento es el que necesitás para estudiar en un college o universidad acreditado de Estados Unidos o bien, para estudiar inglés en un instituto. Visa de intercambio J: sirve para ser parte de un programa de intercambio, que incluye estudios de enseñanza media y universitarios.

Visa de intercambio J: sirve para ser parte de un programa de intercambio, que incluye estudios de enseñanza media y universitarios. Visa de estudiante M: esta documentación es para estudios o formación no académica o vocacional en Estados Unidos.





Para postular a una visa de estudiante F, J o M, primero debés ser aceptado en una institución de educación superior que esté certificada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés).



Una vez que seas aceptado por una institución certificada por el SEVP, vas a recibir un formulario I-20 o DS-2019 de la oficina de estudiantes internacionales de la institución, el cual tenés que presentar al momento de postular a la visa.



Cómo postular a la visa de estudiante

Paso 1

Una vez enviada toda la documentación requerida por la universidad que te , la institución académica te enviará el formulario original (DS-2019 para visas J-1 o I-20 para visas F-1).

Paso 2

Pagá la tasa SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Imprimí el recibo como prueba de pago para el día de su entrevista.

Paso 3

Ingresá a https://ais.usvisa-info.com/es-ar/niv y rellená el formulario DS 160.

Paso 4

Después de pagar la tasa, agendá tu entrevista. Consultá ais.usvisa-info.com para información de cómo concertar entrevista.

Paso 5

El día de la entrevista deberás presentar los siguientes documentos:

Formulario Original DS 2019 o I-20

Formulario DS 160- Hoja de confirmación

Pasaporte

Foto





Paso 6

Al final de la entrevista, el oficial consular te comunicará si el visado fue aprobado o denegado. Si fue aprobado, te informarán sobre cuándo recibirás tu pasaporte con el visado.

Aplicaciones para buscar becas de estudio

Las aplicaciones que nos ayudan a hacer los trámites para conseguir las becas son Global EduPas, Infobeca y Global Exchange International, entre otras.

Estas páginas auxilian a los estudiantes a encontrar qué estudiar, qué programas se adaptan mejor a las necesidades de cada uno y ofrece un listado interminable de becas disponibles a las que las personas pueden aplicar para estudiar en el exterior.

Las plataformas muestran becas para aplicar en universidades que están esparcidas en todo el mundo y detallan los requisitos de cada oferta.

Por ejemplo, las becas Chevening para estudiar en Reino Unido, tienen ciertos requisitos que son excluyentes. No cumplir con el número mínimo de palabras de los ensayos que te piden; no revisar las respuestas en la aplicación antes de enviarlas, no tener los resultados de los exámenes estandarizados a tiempo; enviar los documentos luego de la fecha límite y no hablar y escribir en inglés, entre otras cuestiones.