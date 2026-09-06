Viajar a Alemania con el pasaporte vencido puede complicar el embarque o el ingreso al país, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además son ciudadanos alemanes, conviene diferenciar entre tener la ciudadanía reconocida y poder acreditarla con un documento en regla.

Ciudadanía alemana: qué documento sirve si el pasaporte está vencido

Tener ciudadanía alemana no se pierde porque el pasaporte haya vencido. Sin embargo, el documento vencido no sirve como documento de viaje válido para ingresar a Alemania desde Argentina.

Por eso, quienes tengan doble ciudadanía argentina y alemana y quieran viajar deberán contar con un pasaporte alemán vigente o, cuando corresponda, un pasaporte alemán provisional.

Por lo tanto, si una persona tiene el pasaporte alemán vencido, la solución es renovar el documento alemán antes de viajar.

Qué deben hacer quienes tienen doble ciudadanía

Los argentinos que también tengan ciudadanía alemana deben tener en cuenta que, para ingresar y salir de Alemania, las autoridades alemanas recomiendan utilizar un pasaporte alemán vigente o un documento alemán válido, como el documento nacional de identidad.

Pasaporte alemán vigente: el viajero puede utilizarlo para acreditar su ciudadanía alemana y no necesita solicitar ETIAS.

Pasaporte alemán vencido: si el documento no puede utilizarse para viajar, debe contactarse con las autoridades diplomáticas o consulares alemanas para obtener un nuevo documento de viaje.

Documento alemán vigente: un ciudadano alemán puede utilizar un documento nacional de identidad alemán válido cuando corresponda para el viaje. Alemania contempla además documentos sustitutivos en determinadas situaciones.

Solo pasaporte argentino: no es la opción recomendada para acreditar la ciudadanía alemana. Si el viajero tiene doble nacionalidad, las autoridades europeas indican que debe utilizar el documento expedido por el país europeo para acreditar su condición y quedar exento del ETIAS.

Por eso, quienes tengan ciudadanía alemana y estén por viajar desde Argentina deberían verificar que cuentan con un documento alemán válido antes de iniciar el viaje.

Si el pasaporte alemán está vencido y no disponen de otro documento alemán válido, lo recomendable es consultar previamente con la representación consular alemana correspondiente.