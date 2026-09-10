Una reconocida empresa de colectivo suspendió su venta de pasajes a Buenos Aires: qué servicio estará afectado.

Crucero del Norte suspendió todos sus servicios de transporte de pasajeros entre Posadas y Buenos Aires, como consecuencia de un cese de actividades dispuesto por la propia empresa. La medida rige “hasta nuevo aviso” .

En las boleterías de la compañía ya no se venden pasajes para ese trayecto, y tampoco es posible comprarlos a través de la página web oficial.

Por qué se frenó la venta de pasajes

Por el momento, la empresa no precisó los motivos del cese de actividades ni estableció una fecha para la reanudación del servicio. Ningún representante brindó detalles sobre la situación.

Los delegados gremiales confirmaron el cese dispuesto por la compañía y argumentaron que estaban a la espera de instrucciones de la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Una reconocida empresa de colectivo suspendió su venta de pasajes a Buenos Aires: qué servicio estará afectado. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Esa cautela alimenta las dudas entre quienes tenían pensado viajar en las próximas semanas desde Misiones hacia la Ciudad de Buenos Aires, o en el sentido inverso.

Se trata de una de las empresas históricas del transporte de larga distancia en el norte argentino, con una fuerte presencia en la conexión entre Posadas y la Capital Federal.

Un antecedente reciente de conflicto salarial

La suspensión de la venta de pasajes no es un hecho aislado. La empresa había atravesado, semanas atrás, un conflicto que derivó en un bloqueo de la salida de los colectivos por parte de los propios empleados.

Aquella protesta, el 26 de agosto, respondió al atraso en el pago de los salarios. Los trabajadores habían hecho una retención de tareas después de cobrar apenas el 50% de su sueldo.

Ese conflicto se había resuelto en ese momento, pero el nuevo cese de actividades reabre las dudas sobre la situación financiera de la empresa.

Para quienes ya compraron su pasaje o tenían pensado hacerlo en los próximos días, la recomendación es consultar directamente en las terminales o esperar novedades oficiales antes de organizar el viaje. Mientras tanto, otras empresas que cubren el corredor Posadas-Buenos Aires siguen operando con normalidad, por lo que representan una alternativa inmediata para quienes necesiten trasladarse en el corto plazo.