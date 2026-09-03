Una provincia avanzó con nuevas medidas para ayudar a quienes atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros. Se trata de Chubut, donde el Gobierno provincial anunció la ampliación de un programa destinado a refinanciar deudas.

La iniciativa incorpora ahora las deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut , que podrán acceder a condiciones especiales para su cancelación y refinanciación.

Cómo funcionará el plan para refinanciar deudas en Chubut

La ampliación del Programa de Alivio Financiero fue anunciada por el gobernador Ignacio Torres y alcanzará a empleados de la Administración Pública Provincial.

El beneficio se aplica en Chubut. Shutterstock

A través de esta herramienta, los beneficiarios podrán refinanciar obligaciones mantenidas con mutuales, cooperativas financieras y también con tarjetas de crédito del Banco del Chubut .

Entre las condiciones más destacadas se encuentran:

Un año de gracia para comenzar a pagar el capital.

Tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses.

Financiación de hasta 72 cuotas.

Según datos oficiales, el programa ya permitió refinanciar más de $1.230 millones en deudas con mutuales y cooperativas, beneficiando a cientos de familias de la provincia.

Quiénes podrán acceder al beneficio

En paralelo, el Ejecutivo provincial envió un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, que busca ampliar el alcance de estas medidas.

La propuesta está dirigida a residentes de Chubut que registren deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales y cuyos ingresos familiares no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles , además de cumplir con otros requisitos establecidos por la normativa.

Imagen ilustrativa Shuttestock

El proyecto prevé la posibilidad de refinanciar las obligaciones mediante créditos especiales con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y plazos mínimos de 24 meses.

También habrá límites para descuentos sobre los salarios

La iniciativa incorpora además mecanismos de protección para trabajadores del sector público provincial.

Entre los puntos contemplados figura un límite para los descuentos por préstamos y otras obligaciones financieras, que no podrán superar el 25% de la remuneración bruta del empleado.

Asimismo, se establece que, una vez realizadas las deducciones correspondientes, el trabajador deberá conservar ingresos equivalentes al menos a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las autoridades provinciales señalaron que el objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer los ingresos esenciales de las familias, al tiempo que se promueve el acceso a condiciones de financiamiento más accesibles para quienes atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.