Una potencia invierte millones y da un paso clave en la militarización de su población: 250.000 alumnos recibirán formación en el manejo de drones Fuente: Shutterstock

Rusia dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el desarrollo de tecnología militar al anunciar que más de 250.000 estudiantes universitarios recibirán formación obligatoria en el manejo de drones.

La medida comenzará a regir desde septiembre de 2026 y forma parte de un plan más amplio para potenciar el uso de sistemas no tripulados en medio del conflicto con Ucrania.

El programa alcanzará a más de un centenar de universidades e institutos de educación superior vinculados al transporte y la tecnología. La decisión se suma a la reciente creación de una fuerza militar especializada en drones , considerada una de las prioridades estratégicas del Kremlin.

Rusia implementará cursos obligatorios sobre drones en universidades

A partir del 1 de septiembre de 2026, la Federación Rusa incorporará un curso básico obligatorio sobre sistemas aéreos no tripulados (UAV) en 19 universidades especializadas y 86 sedes educativas distribuidas en todo el país.

Una potencia invierte millones y da un paso clave en la militarización de su población: 250.000 alumnos recibirán formación en el manejo de drones Fuente: Shutterstock

Según el Centro para la Lucha contra la Desinformación de Ucrania, la iniciativa alcanzará a más de 250.000 estudiantes y representa un nuevo avance en la integración de conocimientos vinculados a la operación de drones dentro del sistema educativo superior ruso.

El organismo ucraniano sostiene que esta política forma parte de un proceso de “militarización de la educación superior”, en paralelo con programas destinados a reclutar estudiantes para integrarse a unidades militares especializadas en vehículos no tripulados.

El objetivo: fortalecer las capacidades militares con tecnología no tripulada

La formación obligatoria se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por Moscú para expandir el desarrollo y utilización de drones en distintos ámbitos militares.

Una potencia invierte millones y da un paso clave en la militarización de su población: 250.000 alumnos recibirán formación en el manejo de drones Fuente: Shutterstock

En ese contexto, Rusia oficializó la creación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (USF), una nueva estructura dentro de las Fuerzas Armadas encargada de coordinar la producción, el desarrollo, las pruebas y la operación de drones aéreos, terrestres y de superficie.

El objetivo es centralizar la doctrina de empleo de estos sistemas, mejorar la coordinación con la industria tecnológica nacional e incrementar la disponibilidad operativa de este tipo de equipos.

El papel de los drones en la guerra entre Rusia y Ucrania

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los drones se transformaron en una de las herramientas más importantes del conflicto.

Las fuerzas rusas utilizan distintos modelos de vehículos aéreos no tripulados para tareas de reconocimiento, vigilancia y ataques sobre posiciones ucranianas.

Entre ellos se destacan el Forpost-R, el Shahed-238 y diversos drones FPV (First-Person View), capaces de transportar cargas explosivas y ser guiados en tiempo real por un operador.

Por su parte, Ucrania también desarrolló una amplia capacidad en el uso de drones FPV de menor tamaño, que se caracterizan por su maniobrabilidad y bajo costo, convirtiéndose en uno de los recursos más utilizados en el conflicto armado.