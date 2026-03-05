La tortilla de papa sigue como uno de los platos más queridos de la cocina española y una receta que pasó de generación en generación. Aunque cada familia tiene su versión, una abuela llamada Julia, de 86 años, explicó un método que muchos cocineros adoptaron para lograr una tortilla más pareja, jugosa y con sabor equilibrado. Su secreto empieza desde el primer paso: cortar las papas y la cebolla en trozos chicos y cocinarlas juntas desde el inicio. Este detalle, que parece menor, cambia por completo la preparación porque permite que los dos ingredientes se cocinen de manera pareja y que los sabores se mezclen desde el primer minuto. La cebolla se vuelve más dulce y suave, mientras que la papa se ablanda sin perder forma. A su vez explicó: “Tiro las papas al colador, y debajo pongo un platito para que se vaya todo el aceite, que me sirve para otra cosa; no lo tiro”, explicó El método de Julia marca diferencias claras: Cuando las papas ya están tiernas, Julia recomienda aplastar suavemente algunos trozos con la cuchara. Este gesto ayuda a que la tortilla quede más cremosa y unida por dentro, sin perder la textura característica. Otro de sus hábitos, que también influye en el resultado, aparece al sacar las papas de la sartén. Para que no queden pesadas ni aceitadas, Julia pone la mezcla en un colador y deja que el aceite escurra sobre un plato. Ese excedente, dice, sirve para otras recetas, por lo que evita desperdiciarlo. A partir de su método, así queda armada la preparación para cuatro personas: