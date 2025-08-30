Se despiden los celulares: Elon Musk reveló que serán sustituidos por este dispositivo

El fin de los teléfonos celulares parece más cercano de lo que muchos piensan y Elon Musk ya tiene un sustituto. A través de su empresa Neuralink, el magnate impulsa una tecnología que permitirá la conexión directa entre el cerebro humano y las computadoras.



Musk afirma que en el futuro los dispositivos físicos, como los smartphones, quedarán obsoletos. Con implantes neuronales, las personas podrán navegar por internet, enviar mensajes o controlar dispositivos solo con sus pensamientos, sin necesidad de pantallas ni interfaces externas.

Se despiden los celulares: Elon Musk reveló que serán reemplazados por este dispositivo (foto: archivo).

Despedida a los móviles: la innovadora tecnología que los sustituirá

Elon Musk asombró al mundo con su predicción futurista. Su enfoque no es solo teórico, ya que Neuralink realizó ensayos exitosos, primero en animales y recientemente en humanos, como el caso de Noland Arbaugh, quien recibió el primer implante cerebral de la empresa.



Gracias a esta innovadora interfaz cerebro-computadora, Arbaugh pudo controlar una computadora solo con su mente, realizando tareas como escribir, navegar por internet e incluso jugar videojuegos.



Musk afirma que, en pocos años, estos implantes cerebrales serán lo suficientemente seguros y avanzados para su adopción masiva. Así, la necesidad de cargar con un dispositivo físico como un celular desaparecería por completo.

Neuralink: el chip que transforma la conexión entre mente y tecnología

El chip implantado por Neuralink mide 23 milímetros de diámetro y 8 milímetros de grosor. Está equipado con 1.024 electrodos distribuidos en hilos ultrafinos que se insertan en áreas específicas del cerebro mediante un robot quirúrgico.



Una vez instalado, el dispositivo detecta señales eléctricas generadas por los pensamientos motores y las convierte en comandos digitales que se transmiten de manera inalámbrica. Esto permite al usuario controlar dispositivos externos de forma natural y sin esfuerzo físico.



Aunque todavía enfrenta desafíos técnicos y éticos, Musk se muestra confiado en que esta tecnología se convertirá en una extensión natural de la mente humana, revolucionando la manera en que las personas interactúan con el mundo digital.







