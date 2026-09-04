No aguanto más y quebró | Dio de baja todas sus sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el resto del país: más de 100 trabajadores quedaron en la calle.

La cadena de electrodoméstico Musimundo fue declarado en quiebra tras el cierre de más de 20 sucursales en el nordeste argentino. Los locales clausurados en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones dejaron a más de 100 trabajadores en la calle y fue el preámbulo del cierre definitivo a nivel nacional.

Cierra Musimundo: las razones detrás de la quiebra de la casa de electrodomésticos

El Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia decretó la quiebra de Carsa, la empresa operadora de la cadena de Musimundo. La decisión llegó un mes y medio luego de que el 17 de julio se abriera un concurso preventivo.

No aguanto más y quebró | Dio de baja todas sus sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el resto del país: más de 100 trabajadores quedaron en la calle. Gemini / Composición con Canva

De esta manera, la Justicia chaqueña resolvió revocar la apertura y decretar la quiebra. En medio de ambas fechas, Carsa cerró sucursales y se frustró la operación para transferir 45 locales mientras llevaba adelante un plan para reducir su estructura. Para el juez, los hechos revelaban un estado de cesación de pagos y hacía inviable continuar con el concurso.

El cierre de locales en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa dejó a más de 100 trabajadores en la calle. Los empleados desvinculados quedaron a la espera de definiciones sobre indemnizaciones y salarios.

No aguanto más y quebró | Dio de baja todas sus sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el resto del país: más de 100 trabajadores quedaron en la calle. Musimundo.

Los antecedentes de la quiebra de Musimundo

En 2018 Carsa pidió su primer concurso preventivo con un pasivo que se calculaba en $ 3.000 millones. Si bien lograron el fin del concurso, la crisis continuó.

La compañía siguió renegociando sus obligaciones y comenzó a cerrar sucursales. En 2019 volvió a incumplir pagos de sus obligaciones negociables y hasta llegó a reconocer un faltante de caja de $ 706 millones.

En octubre de 2019, Electrónica Megatone absorbió 37 de 82 locales que Carsa manejaba bajo la marca Musimundo, lo que permitió preservar 330 puestos de trabajo.

En 2021 Carsa anunció que renegociaron $ 5.500 millones de deuda, pero empezó a desarmarse el esquema empresario. Durante el último año, la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad se convirtieron en dificultades para mantener sus cuentas en orden.

En julio pasado, la empresa recurrió a un segundo concurso preventivo, pero no hubo tiempo para una nueva renegociación.