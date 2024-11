Un palacio de principios del siglo XX en Buenos Aires: dónde queda y cuál es su historia

La Casa o Palacio de los Lirios, ubicado en Avenida Rivadavia 203, fue construida por el ingeniero argentino Eduardo S. Rodríguez Ortega (1878-1931), en tributo al reconocido arquitecto español, Antoni Gaudí .

La imponente edificación tiene tres plantas altas, la central en un plano más avanzado que acentúa la línea general ondulante del edificio dando cuenta del estilo europeo de la ciudad catalana de Barcelona que identifica el estilo de Gaudí. Tiene muros, balcones, enrejado y baranda superior con forma de "hombre con barba".

La Casa o Palacio de los Lirios

Otro edificio que honra la memoria del arquitecto español es el "No Hi Ha Somnis Impossibles". Este se encuentra en misma avenida Rivadavia, pero al 2009 y también es autoría de Rodríguez Ortega. El mismo exhibe y realza la impronta del español con su cúpula de 952 piezas de vidrio espejado.

El nombre del edificio fue nombrado con la leyenda en lengua catalana "No Hi Ha Somnis Impossibles" que significa "No hay sueños imposibles" y se deja ver en una pared de la construcción.

Quién fue Gaudí, el célebre arquitecto catalán que se ganó el homenaje en Buenos Aires

Antoni Gaudí fue un arquitecto catalán reconocido internacionalmente como uno de los expertos más prodigiosos de su disciplina y uno de los máximos exponentes del modernismo . Fue y su legado sigue llamando la atención por ser artífice de un lenguaje arquitectónico único y personal e incomparable. Tenía facilidad para imaginar los espacios y la transformación de materiales que prosperó hasta convertirse en el genio de la creación en tres dimensiones que posteriormente demostraría ser.

Consideraba a la naturaleza como su gran maestra y transmisora del conocimiento más elevado por ser la obra suprema del Dios. De esta manera, Gaudí encontraba la esencia y el sentido de la arquitectura siguiendo sus patrones y siempre respetando sus leyes, sin copiarla para hacer de su arquitectura la obra más hermosa, sostenible y eficaz posible. Así llegó a concluir que "la originalidad consiste en volver al origen".

En el año 1870 se trasladó a Barcelona para seguir la carrera de arquitectura mientras se la rebuscaba con diferentes trabajos para costear sus estudios. Era un alumno un tanto irregular, pero con un talento innato que perfeccionó y le abrió puertas como llegar a ser colaborador de sus profesores.

Se recibió en 1878 y puso su estudio de arquitectura en Barcelona donde comenzó a forjar su legado arquitectónico, el cual es gran medida es considerado Patrimonio de la Humanidad . Entre sus obras maestras se encuentran la Torre Bellesguard, el Park Güell, la restauración de la catedral de Mallorca, la iglesia de la Colonia Güell, la Casa Batlló, La Pedrera y, finalmente, la Sagrada Familia .