La ceremonia se llevó a cabo en la tienda insignia de Polanco, donde se congregaron colaboradores, directivos y miembros de Grupo BAL.

Entre aplausos y música, se vivió una jornada sumamente emotiva que reflejó no solo el legado que deja el líder, sino también la transformación de la marca bajo un lema que se ha convertido en parte de la cultura mexicana: “Totalmente Palacio”.

Tras una década al frente de una de las tiendas departamentales más reconocidas de México, Juan Carlos Escribano se despidió del Palacio de Hierro.

Las múltiples tiendas departamentales que integran este gigante comercial dieron su adiós al CEO que lideró la firma durante los últimos diez años.

En este contexto, la cadena de lujo no solo cerró una nueva etapa, sino que también dio la bienvenida a una nueva era con la llegada de la ejecutiva, Eléonore de Boysson.

Fuente: narrativas-spin-mx

Despedida emotiva del CEO del Palacio de Hierro

La despedida de Juan Carlos Escribano fue un evento profundamente emotivo.

El homenaje se caracterizó por una valla humana de aplausos que se extendió a lo largo de tres pisos, acompañada por la música de mariachis.

Además, se entregaron dos obsequios de gran significado simbólico: siete onzas conmemorativas que celebran las aperturas y renovaciones de tiendas, así como un libro que contenía mensajes de gratitud de todos los colaboradores.

El acto culminó con un gesto que conmovió a todos los presentes: la apertura de la puerta principal de la tienda de Polanco, en un movimiento inverso, de adentro hacia afuera, como un símbolo de despedida.

El Palacio de Hierro cambia para siempre

Este ritual no solo evocó el inicio de su gestión hace diez años, sino que también marcó el cierre de una era en la historia de El Palacio de Hierro.

El inicio de una nueva etapa

El nombramiento de Eléonore de Boysson como nueva CEO de El Palacio de Hierro fue oficializado durante la ceremonia, destacando su trayectoria en el retail de lujo y su habilidad para implementar estrategias globales.

La presencia de De Boysson busca preservar la exclusividad y cercanía que han caracterizado al Palacio de Hierro desde sus inicios, al mismo tiempo que se propone llevar la marca a un nuevo nivel en términos de innovación y expansión internacional.

