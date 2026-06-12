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Una joven de Nuevo Laredo desarrolló un sistema para capturar el agua que desechan los aires acondicionados y usarla para cultivar alimentos.

Su proyecto ganó reconocimiento regional y apunta a resolver dos problemas a la vez: el desperdicio hídrico y la escasez de agua en el norte del país.

Gracias a este invento, el agua que desechan los aires acondicionados se podrá usar para cultivar alimentos.
Gracias a este invento, el agua que desechan los aires acondicionados se podrá usar para cultivar alimentos.Fuente: ShutterstockShutterstock

Un problema cotidiano con solución innovadora

En las ciudades fronterizas del norte de México, las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante varios meses.

A ese calor extremo se suman los cortes frecuentes en el suministro de agua, que afectan a miles de familias.

Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+, un sistema híbrido que capta el agua de condensación de los aparatos de aire acondicionado, la trata, la enriquece con nutrientes y la destina al cultivo de alimentos.

Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+.
Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+.Captura de pantalla Premio Nacional Juvenil del Agua

El proyecto le valió el primer lugar en la Región 2 (Noreste) de una competencia estudiantil de innovación.

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Cómo funciona Hidro AC+

El sistema recolecta el agua que normalmente se pierde por los drenajes de los aires acondicionados.

Esa agua pasa por un proceso de tratamiento y enriquecimiento con nutrientes para volverla apta para el cultivo.

Una vez acondicionada, se utiliza para alimentar dos tipos de producción agrícola: cultivos hidropónicos mediante la técnica NFT —que hace circular una lámina de agua con nutrientes sobre las raíces de las plantas— y camas de suelo elevado.

El resultado es un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico aplicado directamente a la producción de alimentos.

La studiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, creó un invento revolucionario que responde a la crisis hídrica de la región.
La studiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, creó un invento revolucionario que responde a la crisis hídrica de la región.captura de pantalla Premio Nacional Juvenil del Agua.

Beneficios que van más allá del laboratorio

Hidro AC+ no es solo un experimento escolar. Su diseño contempla que pueda replicarse en hogares, escuelas y comunidades, con materiales accesibles y de bajo costo.

  • En términos ambientales, reduce el desperdicio de agua.
  • En lo social, ofrece un modelo de agricultura urbana al alcance de cualquier familia.
  • En lo económico, representa una alternativa viable para quienes enfrentan interrupciones en el suministro de agua.