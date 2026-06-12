Tiene 18 años, vive en la frontera sin agua y creó un sistema que nadie había pensado para producir alimentos desde su aire acondicionado.

Una joven de Nuevo Laredo desarrolló un sistema para capturar el agua que desechan los aires acondicionados y usarla para cultivar alimentos.

Su proyecto ganó reconocimiento regional y apunta a resolver dos problemas a la vez: el desperdicio hídrico y la escasez de agua en el norte del país.

Gracias a este invento, el agua que desechan los aires acondicionados se podrá usar para cultivar alimentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un problema cotidiano con solución innovadora

En las ciudades fronterizas del norte de México, las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante varios meses.

A ese calor extremo se suman los cortes frecuentes en el suministro de agua, que afectan a miles de familias.

Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+, un sistema híbrido que capta el agua de condensación de los aparatos de aire acondicionado, la trata, la enriquece con nutrientes y la destina al cultivo de alimentos.

Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+. Captura de pantalla Premio Nacional Juvenil del Agua

El proyecto le valió el primer lugar en la Región 2 (Noreste) de una competencia estudiantil de innovación.

Cómo funciona Hidro AC+

El sistema recolecta el agua que normalmente se pierde por los drenajes de los aires acondicionados.

Esa agua pasa por un proceso de tratamiento y enriquecimiento con nutrientes para volverla apta para el cultivo.

Una vez acondicionada, se utiliza para alimentar dos tipos de producción agrícola: cultivos hidropónicos mediante la técnica NFT —que hace circular una lámina de agua con nutrientes sobre las raíces de las plantas— y camas de suelo elevado.

El resultado es un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico aplicado directamente a la producción de alimentos.

La studiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, creó un invento revolucionario que responde a la crisis hídrica de la región. captura de pantalla Premio Nacional Juvenil del Agua.

Beneficios que van más allá del laboratorio

Hidro AC+ no es solo un experimento escolar. Su diseño contempla que pueda replicarse en hogares, escuelas y comunidades, con materiales accesibles y de bajo costo.