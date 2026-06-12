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Una joven de Nuevo Laredo desarrolló un sistema para capturar el agua que desechan los aires acondicionados y usarla para cultivar alimentos.
Su proyecto ganó reconocimiento regional y apunta a resolver dos problemas a la vez: el desperdicio hídrico y la escasez de agua en el norte del país.
Un problema cotidiano con solución innovadora
En las ciudades fronterizas del norte de México, las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante varios meses.
A ese calor extremo se suman los cortes frecuentes en el suministro de agua, que afectan a miles de familias.
Diana Yasaret, estudiante del CBTis 234 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, diseñó una respuesta concreta a esa realidad: Hidro AC+, un sistema híbrido que capta el agua de condensación de los aparatos de aire acondicionado, la trata, la enriquece con nutrientes y la destina al cultivo de alimentos.
El proyecto le valió el primer lugar en la Región 2 (Noreste) de una competencia estudiantil de innovación.
Cómo funciona Hidro AC+
El sistema recolecta el agua que normalmente se pierde por los drenajes de los aires acondicionados.
Esa agua pasa por un proceso de tratamiento y enriquecimiento con nutrientes para volverla apta para el cultivo.
Una vez acondicionada, se utiliza para alimentar dos tipos de producción agrícola: cultivos hidropónicos mediante la técnica NFT —que hace circular una lámina de agua con nutrientes sobre las raíces de las plantas— y camas de suelo elevado.
El resultado es un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico aplicado directamente a la producción de alimentos.
Beneficios que van más allá del laboratorio
Hidro AC+ no es solo un experimento escolar. Su diseño contempla que pueda replicarse en hogares, escuelas y comunidades, con materiales accesibles y de bajo costo.
- En términos ambientales, reduce el desperdicio de agua.
- En lo social, ofrece un modelo de agricultura urbana al alcance de cualquier familia.
- En lo económico, representa una alternativa viable para quienes enfrentan interrupciones en el suministro de agua.